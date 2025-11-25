Kad je sve zatvoreno zbog orkanske bure, ovo vozilo spašava živote: "Ako se zaustavite - gotovo je"

Kada bura pokaže svu svoju snagu i krenu udari i do 200 kilometara na sat, s Krka i na Krk ne može se niti jednim prijevoznim sredstvom. Tada na scenu stupa Bura - posebno kombi vozilo za prijevoz životno ugroženih pacijenata preko Krčkog mosta kojim upravljaju vatrogasci.

Pri orkanskim udarima vjetra vatrogasni kombi zvan Bura borio se protiv bure prevozeći teško ozlijeđenu osobu do kopna.

"Prošlih dana odradili smo konkretno dva prijevoza preko mosta, udari su dosezali do sto devedeset kilometara na sat, a kad smo mi vozili su bili udari od sto osamdeset kilometara na sat", ispričao je Goran Grubišić, zapovjednik JVP Krk.

Goran Grubišić Foto: DNEVNIK.hr

Kombi vozilo koje u svom donjem djelu ima dodatnu armaturu teško je nešto manje od tri tone. I sva su stakla na ovom posebnom kombiju zaštićena metalnim mrežama – s razlogom.

"Znalo se dogodit da bura donese kamen, granu, komad drveta, bilo što. Bilo je svakakvih situacija, čak je znalo i pijesak dizati, onako krupniji pijesak, ali onda te ona zaštiti, ali služi svrsi. Kada bura jako puše onako jako udaraju po staklu, pa je neugodan osjećaj unutra", rekao je Filip Troha, vozač DVD Njivice Omišalj.

Krk je jedan od hrvatskih otoka koji je najbolje povezan s kopnom - mostom, brzim brodicama hitnih službi i helikopterom Hitne. No, kada bura krene divljati - jedino pomaže ova Bura.

Kamion Bura - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Ta izoliranost i nemogućnost dolaska do kopna je stvarno veliki problem za sigurnost života na otoku. Pa prijevoz u tim trenucima kad je najpotrebnije je stvarno veliki razlog da se stanovnici osjećaju nesigurno", rekao je Dario Vasilić, gradonačelnik Krka.

No zahvaljujući vatrogascima i njihovom posebnom vozilu – nesigurnosti nema.

"Odmah se na sredinu stavite i krećete, nema zaustavljanja, nema šanse da se zaustavite – jer gotovo je i onda imate drugi dio mosta gdje je najgora pozicija nakon zavjetrine od otoka Sveti Marko čim vas on pusti onda vas odere bura onako svojski", ispričao je Ivica Ilijić, vozač DVD Njivice Omišalj.

U slučaju kada je potreban prijevoz Burom s pacijentom obavezno ide i tim Hitne pomoći s Krka.

Kamion Bura - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Nađemo se ispred DVD-a jer smo tu koliko toliko zaštićeni od tih udara bure, izvršimo prebacivanje pacijenta u naše vozilo i s našim vozilom prevezemo preko do benzinske postaje, tamo opet riječki tim preuzme pacijenta, a nekad se zna dogoditi da i direktno do bolnice vozimo", rekao je Grubišić.

Svake godine krčki vatrogasci odrade u prosjeku tridesetak prijevoza po ovakvim vremenskim neprilikama. Zahvaljujući Buri i njihovoj hrabrosti spašeni su do sada mnogi životi.