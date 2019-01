Na fotografijama su, uz Zorana Milanovića, Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić, Mihael Zmajlović i Vedran Babić, a snimljeni su u jednom ugostiteljskom objektu pokraj Poreča.

"Zoran nije odlučio hoće li se kandidirati na izborima za predsjednika Republike, ali nije rekao ni da neće. Svi smatramo da bi Zoran Milanović bio uspješan kandidat, ali on mora sam donijeti tu odluku bez da ga netko gura u to ili nagovara", rekao je SDP-ovac Željko Jovanović Jutarnjem listu dan nakon objave znakovitih fotografija na društvenim mrežama.

"Fotografiju nisam objavio s namjerom da izazove ovakvu pozornost. Mi se nalazimo svaka tri do četiri mjeseca, i to u konobi kod nekog gdje se može mirno razgovarati. Uvijek je to ekipa koja je surađivala dok smo bili u Vladi, a ostali smo prijatelji. Zoran razmišlja o predsjedničkim izborima, važe, ali nije donio odluku", rekao je Jovanović.