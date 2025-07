Meteorolog otkrio vraća li se pravo ljeto: Dani sve topliji, ali neke krajeve zahvatit će pljusak i jaka bura

Vrijeme se postupno smiruje, danas u unutrašnjosti prilično jesenski dan, dosta svježe, osobito uz sjeverac: na moru bura i tramontana, ali ipak ljetna temperatura. Atmosfera će biti stabilnija sljedećih dana, očekuje nas više sunca, čak možemo reći da dobro prolazimo s vremenom, s obzirom na to da će se u velikom dijelu Europe, sjevernije od nas i dalje nastaviti jesensko vrijeme. Nama to ne odgovara, naviknuti smo na dugo toplo ljeto, i premda će ono u nastavku biti umjereno i ne prevruće, bit će ljeto.

Od sutra sunce, viša temperatura, i tu i tamo tek poneki ljetni pljusak. Očekuje nas pretežno sunčano jutro. Nakon sve ove kiše, uz svježinu u kopnenim krajevima lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar slab i umjeren sa sjevera, na Jadranu će još puhati umjerena i jaka bura, a ujutro i prijepodne može biti i ponekog olujnog udara. Dosta svježe na kopnu, od 11 do 16 stupnjeva, dok će na moru biti ugodno, između 17 i 21.

Većinom sunčano i poslijepodne, lijep ljetni dan. Puhat će slab sjeveroistočnjak, a temperatura će u središnjoj Hrvatskoj biti oko 26 stupnjeva.

Sunčano će prevladavati i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. U istočnim predjelima danju tek povremeno umjerena naoblaka, a kasnije rijetko i mogućnost za poneki pljusak. Puhat će uglavnom sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj stoji mogućnost za lokalni pljusak, no također će biti i dosta sunca. Na sjevernom Jadranu sunčano, a i bura će slabjeti te će sredinom dana sve više puhati sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 21 do 23, a na sjevernom Jadranu od 25 do 27 stupnjeva.

U Dalmaciji sutra većinom sunčano, ugodno toplo. Prijepodne će još puhati bura i tramontana, no od sredine dana, poslijepodne većinom će to biti sjeverozapadni vjetar. Temperatura u Dalmaciji najčešće oko 27 ili 28 stupnjeva.

More je malo osvježilo, trenutno je većinom između 23 i 25 stupnjeva. Nakon kratkog razdoblja s više oblaka, sa suncem će i UV indeks sutra ponovno biti visok ili vrlo visok.

Vrijeme iduća tri dana

U četvrtak i petak prevladavat će sunčano, ali ne i posve stabilno pa su na kopnu poslijepodne mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. U subotu uz jugozapadnjak sa zapada naoblačenje, uz koje će u Gorskom kotaru i u središnjim predjelima mjestimice biti kiše, pljuskova i grmljavine. Jutra razmjerno svježa, a danju svih dana vrlo toplo.

Na Jadranu će također prevladavati sunčano, najsunčanije naravno u Dalmaciji. Južni krajevi često imaju najveće šanse za sunce i toplinu. Tijekom subote na sjevernom Jadranu postupno više oblaka, a u Istri ponajprije, ponegdje će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Do vikenda maestral, potom u subotu mjestimice jugo. Na moru će se zadržati vrlo toplo, a ponegdje će biti i vruće. Toliko o kraju ljeta koje su neki najavljivali.

Za vikend, još jedna kratka promjena vremena, ne toliko izražena kao ova, no taman da nas drži u ugodnoj atmosferi u nastavku ljeta. Do vikenda zato većinom sunčano i vrlo toplo.