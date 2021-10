Žene koje se sunčaju i kupaju na otoku Murteru ne mogu se opustiti i uživati u prirodi jer se moraju paziti seksualnih predatora koji vrebaju i neugodni su, a neki idu čak tako daleko da seksualno uznemiravaju žene - skidaju se i mastrubiraju pred njima, tvrdi šokirana žena koja je svoju priču podijelila s portalom Morski.hr.

U opsežnom pismu opisuje neugodnosti koje već godinama doživljava na ovom otoku. Kaže da ponašanje pojedinaca ne samo da uznemirava i ugrožava žene i djecu, već stvara i lošu sliku o ostalim stanovnicima Murtera koji se trude da "svojim poštenim načinom života pridonesu ljepoti otoka na kojem žive".

Čitateljica portala Morski.hr kaže da već godinama "u murterskim uvalama i plažama nailazi na tipove koji kao gladni psi obilaze uvale od Doca do Kosirine i Podjasenovca i po nekoliko puta gore-dolje po zvizdanu ne bi li naišli na koje golišavo tijelo žene, muškarca ili djeteta, koji u osami traže mir uz knjigu i kupanje u bistrom moru".

Dodaje kako je riječ o domaćim ljudima koji šetaju na tom potezu uz more cijelo ljeto i jesen.

"Prepoznatljivi su već izdaleka, specifično krzmanje, zastajkivanje kad ugledaju plijen. To je već dobro poznata aktivnost i žene se uglavnom prave da ti predatori ne postoje. Ali više ne smijemo šutjeti o tome jer perverzija tih ljudi očito nema granica", opisuje žena koja je prije nekoliko dana doživjela takvu neugodnost od dva različita muškarca da se osjeća silovanom i poniženom.

"Neki dan, dok sam ležala na plažici, u moju neposrednu blizinu je legao muškarac koji se skinuo do gola i gledajući me počeo masturbirati, bez srama. Nisam odreagirala od šoka te je ubrzo otišao. Nije prošlo ni pola sata i pojavio se drugi i ponovio istu stvar. Napominjem da sam bila u kupaćem kostimu i pareu. Ne u toplesu, ne gola – nego u kupaćem kostimu i pareu. Ali sve da sam bila i gola to ne daje pravo ni jednom muškarcu da legne u moju blizinu, da raširi noge pokazujući mi svoje erektilno spolovilo kao nehajno se igrajući njime ili kao što su bila ova dva zadnja slučaja – da javno masturbira. To što mi se dogodilo, malo je reći da je bilo seksualno uznemiravanje jer ja se nakon te scene nisam osjećala uznemirenom. Osjećala sam se silovanom, u šoku i poniženom", opisala je.

Kaže kako je odlučila javno progovoriti kako bi potaknula i ostale koji su doživjeli isto da se jave i da "zajedno prekinemo vulgarne ispade tih bolesnika koji nas seksualno teroriziraju godinama".

Ističe da nije normalno "da žena ne smije otići na kupanje i sunčanje sama. Samo nenormalan primitivac to može smatrati pozivom na seksualno općenje. I zato molim sve one, ako im takvi pervertiti ponovno priđu, da ih ne ignoriraju nego da ih istog trena fotografiraju i fotografiju proslijede policiji i medijima". Kaže kako se ona u ovoj situaciji od šoka nije snašla pa pervertite nije fotografirala, no zapamtila im je lica i fotografirat će ih te prijaviti policiji ako ih ponovno sretne.

"Ti pervertiti, osim što ugrožavaju slobodu drugog ljudskog bića i doživljavaju ženu isključivo kao predmet zadovoljenja najniže pohote, oni bacaju i ružnu sliku na sam otok Murter i sve divne ljude koji se trude da svojim poštenim načinom života pridonesu ljepoti otoka na kojem žive", kazala je i zaključila kako takvih situacija vjerojatno ima i u ostalim mjestima na Jadranu, no njezino je iskustvo vezano za Murter.

O spomenutim navodima poslali smo upit šibensko-kninskoj policiji, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.