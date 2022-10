Hrvatska demokratska zajednica u utorak poslijepodne održala je sjednicu šireg Predsjedništva stranke.

Sjednica se održava u 16 sati u središnjici HDZ-a i to nakon što je završen prvi parlamentarni samit Krimske platforme u Zagrebu.

Izjavu za medije nakon sastanka je dao predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Biti uz Ukrajinu znači napraviti pravi izbor, izbor solidarnosti, izbor gdje razlikujemo pravo na slobodu od napada, osvajanja, okupiranja teritorija, lažnih aneksija i onoga što Rusija radi Ukrajini", rekao je Plenković o Krimskoj platformi u Zagrebu.

"Zadovoljni smo sa procjenama rasta koje smo najavili u dokumentu proračunskog plana za 2023. Prvi put smo izašli sa dokumentom koji rade članice europodručja. On je prihvaćen prošli tjedan kao i prijedlog rebalansa. Očekujemo raspravu u Saboru u četvrtak", kazao je Plenković.

Razgovarali su, kaže, i o daljnjem pregovoru sa sindikatima državnih i javnih službi. "Sutra popodne u 17 sati bit će nastavak razgovora u Vladi. Vjerujem da ćemo, kao što smo uvijek do sada uspijevali, pronaći rješenje kojim će biti zadovoljni i predstavnici Sindikata, a prije svega i državni i javni službenici", istaknuo je Plenković.

Dodao je kako će se i on sam uključiti u razgovor sa sindikatima. "Neovisno o tome jesam li ja tamo ili ne. Vjerujem da ćemo sutra ići ka dogovoru. Razgovarat ćemo sutra. Mislim da smo mi izlazili u susret maksimalno koliko smo mogli. Moramo uvijek gledati cjelinu slike. Mi smo pokazali da smo toliko podizali plaću, da smo radili na tome da se dižu mirovine, da Vlada ima kumulirane rezultate", rekao je Plenković na pitanje hoće li dati sindikatima ono što traže.

"Mi smo držali do jučer cijene goriva na istoj razini cijene goriva tri tjedna. Dakle, da smo prošli tjedan izašli sa prosječnim cijenama od dva tjedna, prošlog bi ponedjeljka narasle više nego što su narasle danas. Činimo sve ono što možemo. U poziciji smo da smo do sada već smanjivali trošarine nekoliko puta. Gledat ćemo da opskrba bude osigurana", rekao je Plenković o interveniranju u cijene goriva u Hrvatskoj.

"Moraju svi sada biti solidarni kao što mi to radimo cijelo vrijeme. Da vam sada suspendiramo mjere za plin, mjere za struju, mjere za gorivo, onda bi ljudi vidjeli koliko su teške i korisne mjere Vlade", dodao je Plenković.

Osvrnuo se Plenković i na uhićenje Vinka Zulima, bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a i dugogodišnjeg načelnika Općine Seget.

"Nemam nikakvih informacija osim ovoga što sam vidio na vijestima. Kada nešto više saznamo, onda ćemo komentirati. Naša je politika nulta tolerancija na korupciju i treba se ispitati sve o čemu se radi. Nemam saznanja o tome. Nije dobro u svakom slučaju, ali vidjet ćemo što će od toga biti", rekao je Plenković na pitanje šteti li uhićenje stranci.

"Mislim da više koristi Vladi i HDZ-u to što ćemo biti u europodručju, to što ćemo biti u Schengenu, to što ljudi maju jeftiniji plin, što imaju jeftiniju struju, što je otvoren Pelješki most, što će doći Rafalei, što napredujemo u svim mogućim područjima. Ovo je nešto što će se rješavati. Idemo naprijed", dodao je Plenković.

Komentirao je Plenković i ranije izjave predsjednika Zorana Milanovića o Krimskoj platformi i Nensi Pelosi.

"Mislim da ste svjesni koliko je za ispravnu i moralnu vanjsku politiku kakvu vodi Vlada Republike Hrvatske, ovakav događaj koji smo organizirali bitan koristan i dobar. Ove teme, je li netko otišao u Makarsku, to nije predmet moga interesa. Valjda se tu vidi tko što govori u proteklih godina. Ne znam na koji će on skup ići u Krimu, možda da ga Rusija organizira", istaknuo je Plenković.

Ukratko se Plenković osvrnuo i na svjedočenje bivšeg člana Uprave Ine Davora Mayera na sjednici Antikorupcijskog vijeća.

"On je tamo bio deset godina. Između ostaloga, i zahvaljujući odlukama naše Vlade imao je plaću kao vi svi skupa. Sada ima neku naknadnu pamet, instruiran političkim igrokazom koji vodi oporba. Nebitan", zaključio je Plenković.