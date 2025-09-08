Jeste li znali? Na današnji dan je umro štovani hrvatski nadbiskup i znanstvenik

Na današnji dan 1624. preminuo je Markantun de Dominis – hrvatski nadbiskup, filozof, fizičar i matematičar.

Prava renesansna figura, rođen na otoku Rabu, iz plemićke loze koja po predaji potječe od krčkih knezova.

Bio je pionir u tumačenju prirodnih pojava. U djelu iz 1611. prvi je znanstveno objasnio nastanak duge kroz lom svjetlosti u kapima kiše.

Njegov rad citirao je i sam Isaac Newton. Dominis nije bio samo znanstvenik, već i vizionar Crkve.

U svom životnom djelu zalagao se za dijalog i ujedinjenje kršćanskih zajednica – ideje koje danas nazivamo ekumenizmom. Kritizirao je crkvene strukture i tako došao u sukob s Inkvizicijom.

Proglašen je heretikom, pa umire u rimskom zatočeništvu, a njegovo tijelo je spaljeno i bačeno u Tiber.