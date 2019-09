Na pitanje kako izgleda pravi jesenski dan većina će odgovoriti tmuran, siv, oblačan i kišan, a upravo takav, školski početak jeseni je pred nama

Novo godišnje doba, donosi nam novu promjenu vremena. Prevladavat će oblačno s povremenom kišom, lokalno i obilnijom.

Na moru će uz to puhati i umjereno i jako jugo. Uz južinu će osjetno porasti jutarnja temperatura, tako da nam tijekom jutra više neće biti hladno.

Kopno će u nastavku dana obilježiti umjereno do pretežno oblačno s kišom, lokalno i obilnijom. Prema kraju dana će zapuhati sjeveroistočnjak, a temperatura će uz oblake i kišu ostati ispod 20.

Slično i na istoku. Slavoniju čeka promjenjivo oblačno vrijeme s povremenom kišom. Jugozapadnjak će i ovdje okrenuti na sjeveroistočnjak, a temperatura će biti između 18 i 21 stupnja.

Na Sjevernom Jadranu ostaje oblačno s kišom ili pljuskovima, lokalno i izraženijim. Jugo će prema večeri slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak ili buru. Temperatura od 17 u gorju do 23 na moru.

U Dalmaciji isto tako oblačno s kišom ili pljuskovima, lokalno i izraženijim nevremenom. Puhat će umjereno do jako jugo, a temperatura do najviše 25 stupnjeva. Vrijeme nije za kupanje, ali more je i dalje dosta toplo.

Idućih dana, na kopnu neće biti posve stabilno. Bit će nešto sunca, ali i povremene kiše. Ipak, očekuju se manje količine nego sutra. Jutra će u novom tjednu biti toplija, a danju ostaje bez promjene.

Slično i na Jadranu. Tijekom utorka će se razvedravati, ali će već u srijedu poslijepodne ponovno biti oblačnije s kišom. Puhat će uglavnom umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu bura, na sjevernom dijelu na udare i jaka. Sredinom tjedna opet jugo. Tako da će prvi jesenski tjedan protjecati u nestabilnom vremenu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr