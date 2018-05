Raste cijena nafte stoga se očekuje i rast cijene plina. Ipak, država će tržište kontrolirati još najmanje tri godine, pa samim time i cijene.

Gorivo je poskupjelo, hoće li i plin? Ako se pita struku, odgovor je - da. Jedno poskupljenje za sobom vuče drugo.

"To je uobičajena procedura, uobičajeni postupak. To se događa i protiv toga se ne može ništa. Činjenica je da je plin u Hrvatskoj jeftiniji nego u drugim europskim zemljama znači da možemo očekivati nažalost poskupljenje toga plina", govori stručnjak za energetiku, Davor Štern.

U posljednjih pet godina plin u Hrvatskoj nikada nije bio jeftiniji. Štoviše, prema podacima Eurostata, plin koji plaćamo među najjeftinijima je u Europi. Jeftiniji je primjerice u Ukrajini, Turskoj, Srbiji, dok kod nas prosječno stoji 26 lipa po kilovatsatu. U Sloveniji iznosi 40, u Njemačkoj 45, a najskuplje ga plaćaju Šveđani, 89 lipa po kilovatsatu.

No, i ovakav, za europske pojmove, prosječno jeftin plin, za hrvatske standarde i većinu građana je i dalje je skup.

U granici normale cijene plina za kućanstva za sada drži država. Do 2021. godine, ona određuje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu. Sada je to HEP, koji po fiksiranoj cijeni od 18 lipa po kilovatsatu prodaje plin gradskim plinarama. One na to nadodaju marže, i u kombinaciji s još nekoliko parametara dolazimo do cijene plina za kućanstva, koja se razlikuje od grada do grada, od mjesta do mjesta.

Do 1. srpnja, država mora raspisati natječaj na kojem se odabire novi opskrbljivač na tržištu, što je sada HEP, a novi opskrbljivač može u konačnici donijeti i nove cijene plina za kućanstva.

"Nakon što se raspiše natječaj, nakon što bude imenovan opskrbljivač na veleprodajnom tržištu, onda će se znat svi detalji i s kojom cijenom se može razgovarat. Mi nemamo nikakve indicije da će doći do bilo kakve korekcije cijena plina u nekakvom periodu", govori Davor Šestan iz Gradske Plinare Zagreb.

A ako u nekom slučaju i dođe do poskupljenja, u stručnoj udruzi za plin smatraju kako će ona biti minimalna.

"Da je prosječan godišnji račun 3300 kuna recimo, na 1000 kubika, sve kad bi došlo do porasta od 2 posto, to bi bilo 60ak kuna na godišnjoj razini", govori Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.

Odnosno, na mjesečnoj razini bi plin bio skuplji pet kuna.

