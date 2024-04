HDZ reagirao na Milanovićevo obraćanje, javio se i Butković: "Sam pao, sam se ubio!"

Predsjednik republike Zoran Milanović održao je konferenciju za medije na Pantovčaku nakon što je Ustavni sud izdao novo priopćenje u kojemu tvrdi kako on ne može biti mandatar, niti premijer, čak i ako podnese ostavku.

U svom obraćanju na Pantovčaku novinari su Milanoviću postavili pitanje Olega Butkovića u kojem se navodi kako je predsjednik već kontaktirao s predstavnikom jedne od manjina susjednih država.

"On nije nitko da mi postavlja pitanja. On ljude kleveće, to će ga koštati. Tko je on da mi postavlja pitanja? Taj čovjek je uhvaćen u kaznenom djelu, ponaša se kao luda. Orban je predsjednik mađarske Vlade, povremeno se čujemo i stalno razmjenjujemo poruke. Ja takve stvari ne radim, ali nemam uopće potrebu na to odgovoriti", poručio je Milanović.

Iz HDZ-a su zbog takve izjave poručili "Milanović se razotkrio do kraja i sam priznao protuustavno djelovanje! Ali, i tome će se zacijelo diviti Puljak & Grbin".

Javio se i postavljač pitanja ministar Butković.

"Zorane, znaš onu narodnu: "Sam pao, sam se ubio!" Ja sam ti postavio dva pitanja u kojima nisam rekao kojeg stranog državnika si jučer kontaktirao radi podrške manjinskog zastupnika, a ti si sam rekao da je riječ o Viktoru Orbanu. Izborni poraz ti je očito poremetio koncentraciju.

P.S. Hvala ti što si, doduše nesvjesno, priznao i potvrdio čime se baviš", napisao je na svom Facebook profilu.