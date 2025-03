Kad je krenuo pokolj bili su drogirani: "Osjećam se kao da mi je to spasilo život"

Mnogi posjetitelji zabave na glazbenom festivalu Nova u blizini granice s Gazom uzimali su ilegalne rekreativne droge poput MDMA ili LSD-a i stotine njih bile su drogirane kad je Hamas napao to mjesto.

Sada neuroznanstvenici koji rade s preživjelima s festivala kažu da postoje rani znakovi kako im je MDMA, poznat i kao ecstasy ili molly, možda pružio određenu psihološku zaštitu od traume.

Preliminarni rezultati, koji se trenutno recenziraju s ciljem objavljivanja u nadolazećim mjesecima, sugeriraju da je lijek povezan s pozitivnijim mentalnim stanjima i tijekom događaja i u mjesecima nakon toga.

Liječenje psihičkih trauma

Studija, koju su proveli znanstvenici s izraelskog sveučilišta Haifa, mogla bi pridonijeti rastućem znanstvenom interesu za to kako se MDMA može koristiti za liječenje psihičkih trauma, piše BBC.

Istraživanje je pratilo psihološke reakcije više od 650 preživjelih s festivala. Dvije trećine njih bilo je pod utjecajem rekreativnih droga, uključujući MDMA, LSD, marihuanu ili psilocibin - spoj koji se nalazi u halucinogenim gljivama - prije nego što su se dogodili napadi.

"MDMA, a posebno MDMA koji nije bio pomiješan s ničim drugim, bio je onaj koji ih je najviše štitio", pokazalo je istraživanje, prema Royu Salomonu, jednome od voditelja istraživanja. Rekao je da su se oni koji su bili na MDMA-u tijekom napada, čini se, puno bolje mentalno nosili sa svime u prvih pet mjeseci nakon toga, kada se odvija puno procesuiranja. "Spavali su bolje, imali su manje mentalnih tegoba - bilo im je bolje od ljudi koji nisu uzimali nikakvu supstancu", rekao je.

Tim vjeruje da su prosocijalni hormoni potaknuti drogom, poput oksitocina, koji pomaže u promicanju zbližavanja, pomogli smanjiti strah i potaknuti osjećaj prijateljstva između onih koji su bježali od napada. Smatra se da je to prvi put da su znanstvenici uspjeli proučavati događaj masovne traume u kojem je veliki broj ljudi bio pod utjecajem lijekova koji mijenjaju um.

Istraživanje je ograničeno

Naoružani pripadnici Hamasa ubili su 360 ljudi i oteli desetke drugih na mjestu festivala gdje se zabavljalo 3500 ljudi. "Imali smo ljude koji su se satima skrivali ispod tijela svojih prijatelja dok su bili na LSD-u ili MDMA-u", rekao je Salomon.

Također, čini se da je to preživjele učinilo otvorenijima za primanje ljubavi i podrške svojih obitelji i prijatelja nakon što su bili kod kuće.

Međutim, jasno je da je istraživanje ograničeno samo na one koji su preživjeli napade, zbog čega je teško s bilo kakvom sigurnošću utvrditi jesu li određeni lijekovi pomogli ili spriječili žrtve u bijegu.

No istraživači su otkrili da mnogi preživjeli, poput Michal Ohane, čvrsto vjeruju da je to odigralo ulogu i kažu da im to uvjerenje, samo po sebi, može pomoći da se oporave od događaja.

"Osjećam se kao da mi je to spasilo život jer sam bila kao da nisam u stvarnom svijetu… Zato što obični ljudi ne mogu vidjeti sve te stvari - to nije normalno“, kazala je. Bez droge, vjeruje da bi se samo smrznula ili srušila na pod te da bi je napadači ubili ili zarobili.

Kliničko eksperimentiranje

Kliničari u raznim zemljama već su eksperimentirali s psihoterapijom potpomognutom MDMA-om za posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) u probnom okruženju, iako ju je samo Australija odobrila kao liječenje.

Zemlje koje su to odbile uključuju SAD, gdje je Uprava za hranu i lijekove navela zabrinutost oko dizajna studija, odnosno smatra da tretman možda neće ponuditi dugotrajne koristi, a tu je potencijalni rizik od srčanih problema, ozljeda i zlostavljanja.

MDMA je u Ujedinjenom Kraljevstvu klasificiran kao lijek klase A i povezuje se s problemima jetre, bubrega i srca. U Izraelu, gdje je MDMA također nezakonit, psiholozi ga mogu koristiti samo za liječenje klijenata na temelju eksperimentalnog istraživanja.

Ohrabrujuće naznake

Preliminarne nalaze iz studije Nova pomno prate neki od onih koji su nakon 7. listopada eksperimentirali s MDMA kao tretmanom za PTSP.

Anna Harwood-Gross, klinička psihologinja i voditeljica istraživanja u izraelskom centru za psihotraumu Metiv, opisala je početne nalaze kao stvarno važne za terapeute poput nje. Eksperimentira s korištenjem MDMA-a za liječenje PTSP-a u izraelskoj vojsci i brinula se o etičnosti izazivanja ranjivog psihološkog stanja kod klijenata dok je u tijeku rat.

“Na početku rata pitali smo se možemo li to učiniti? Možemo li ljudima dati MDMA kada postoji opasnost od sirene za zračnu uzbunu? To će ih potencijalno ponovno traumatizirati. Ova nam je studija pokazala da čak i ako dođe do traumatičnog događaja tijekom terapije, MDMA također može pomoći u obradi te traume“, kazala je i dodala da su naznake terapeutske uporabe MDMA ohrabrujuće, čak i među vojnim veteranima s kroničnim PTSP-om.

Razmjeri izazova mentalnog zdravlja veliki su, a posebno se ogledaju i u Gazi, gdje je ogroman broj ljudi ubijen, ozlijeđen ili ostao bez domova nakon razornog 15-mjesečnog rata i gdje postoje oskudni resursi za pomoć duboko traumatiziranom stanovništvu.

