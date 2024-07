Sezona teče, a vrijedna investicija stoji u brodogradilištu: Tko je sve znao da dolazi brod s greškom?

Gužve su tradicionalno u lukama, no možda bi bile manje kad bi svi brodovi Jadrolinije plovili. Nova investicija - brod Sveti Duje, umjesto da plovi na jednoj od najzagušenijih linija Split-Supetar, čeka u brodogradilištu.

Gužve "gase" neki drugi brodovi, a situaciju je dodatno užarilo pismo predsjednika nadzornog odbora kojim traži svoju smjenu. Brod Sveti Duje je još u kraljevičkom brodogradilištu na “doradi” umjesto na liniji Split - Supetar.

"Sveti Duje je plaćen 7,7 milijuna eura i pitanje je koliko će u njega dodatno uložiti da bi mogao zaploviti jer je brod apsolutno neadekvatan za plovidbu Jadranom. On ima svjedodžbe za plovidbu samo unutar zaštićenog i lučkog područja. Znači po direktivi EU, on ne smije izaći van luke“, rekao je Antun Aljinović, sindikat pomoraca RH i bivši zapovjednik na Jadroliniji.

Pročitajte i ovo "Eutanaziju treba minimalizirati" Poljoprivrednici strahuju zbog novog slučaja svinjske kuge: "To je izuzetno loša vijest, Hrvatska se prošli put nije dobro nosila s time"

I sve su to u Jadroliniji, kažu iz Hrvatskog registra brodova znali prije nabave. Sada se nedostatak “pegla” u Kraljevici kako bi 107 metara dug grčki trajekt “postao” - putnički brod "Klase D".

"Ništa se s jednim brodom ne može zaustaviti. Niti jedan brod može biti problem da bi se nešto dovelo u pitanje. Ako je bilo određenih pogrešaka u nabavi određenog broda, to se mora najprije utvrditi. Ja takvih informacija nemam, znači mi smo imali, kad kažem mi, mislim na Jadroliniju, dobrih akvizicija nabavke brodova oni su se integrirali, voze“, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Ali je bilo problema i nije išlo po planu. I brod Oliver je u brodogradilištu bio duže i zaplovio sa zakašnjenjem.

"Cijena ovih brodova uopće nisu malene i one uistinu su vrlo blizu nabavci novog broda zašto to tehnička služba ne može odradit, zašto to se ne odrađuje i zašto se ne nabavljaju novi brodovi to bi bilo pravo pitanje upravo za ovu upravu“, rekao je Neven Melvan, predsjednik pomorskog sindikata Hrvatske.

Predsjednik nadzornog odbora Jadrolinije Damir Zec od ministra je pismom zatražio svoje razrješenje, no on danas nije htio dati izjavu. U kratkom telefonskom razgovoru za Dnevnik Nove TV je rekao da je, sve što je imao reći, napisao u pismu ministru Butkoviću. Dao si je, kaže, truda pristojno sve napisati i ukazati na sve probleme.

Ministar, kaže, prijepori na relaciji uprava - nadzorni odbor nisu rijetkost, a rad nadzornog odbora nije ugrožen. Idućih dana riješit će se kadrovska križaljka.

"Evidentno je da nadzora nad kupnjom brodova nema i ne postoji. Isto tako i poslije na održavanju brodova koji dolaze u remontna brodogradilišta u Hrvatskoj. Od 2022. tražimo ostavku ili smjenu predsjednika uprave gospodina Sopte kao čelnog čovjeka“, rekao je Ivan Srzentić, predsjednik Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije.

Pročitajte i ovo Prvo u Sloveniji pa i u Hrvatskoj Usred toplinskog vala, novo iznenađenje: "Pala je tuča, taman da uništi vinograde"

I to su adresirali ministru koji odgovara:

"Poslovanje Jadrolinije je stabilno i ja kao ministar za što sam najodgovorniji kao predsjednik skupštine moram gledat da svaka tvrtka u mom resoru stabilno posluje i ide naprijed. Tako da nemam nikakvih primjedbi na ničiji rad“, rekao je Butković.

Iz Jadrolinije, danas, tek kratko pismeno. Kažu, Sveti Duje na plovidbu će kroz deset dana, a razlog kašnjenja su poteškoće na tržištu brodske opreme te preopterećenost brodogradilišta.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.