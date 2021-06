Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u petak da ministar vanjskih poslova neće biti u hrvatskom izaslanstvu na samitu NATO-a jer mu je to zabranio premijer, a Gordan Grlić Radman odgovorio je da odustao od puta jer mu je ispod časti biti u društvu predsjednika koji se ponaša primitivno.

Predsjednik Zoran Milanović u petak je u Sinju izjavio da se imenovanje novih veleposlanika odugovlači jer Gordan Grlić Radman "nema nikakvu autonomiju", što je potkrijepio otkazivanjem njegova odlaska na NATO samit u Bruxellesu u ponedjeljak.

''Trebao je biti u mojoj delegaciji u Bruxellesu na samitu NATO-a i ministar se tome veselio kao djeca američkoj pomoći poslije Drugog svjetskog rata. I onda je prekjučer nazvao da ipak ne može ići i biti u hrvatskom izaslanstvu koje predvodi predsjednik, pa kaj je to normalno?'', zapitao je novinare Milanović. "Iako se će on sad opet nešto duriti, vidite kakvu autonomiju ima", dodao je predsjednik.

U hrvatskom izaslanstvu na samitu neće biti nijedan drugi ministar.

''Mene moji ministri uopće nisu pitali takve stvari, gdje bih ja ministru zabranio da ide s predsjednicom Kitarović negdje. Nikad. Meni su dobrodošli, ali ako neće, ne moraju. Ima tu jačih igrača koji će popuniti ta mjesta, ali je li to normalno ponašanje?". Milanović je siguran da im je to zabranio premijer. "Vidjeli ste da je jučer pozivao svoje paše i subaše da se postroje i napadaju me".

Radman: Milanović blati vladu i premijera

Grlić Radman to negira i kaže da u Bruxelles ne ide jer mu je "ispod časti" ići s predsjednikom na samit zbog njegovih "primitivnih izjava".

"Nakon svega izrečenog, i onog primitivnog, nemam razloga biti (s Milanovićem) u društvu. Meni bi bilo ispod časti biti u društvu s čovjekom koji tako difamira, stigmatizira hrvatsku vladu, predsjednika vlade, sve članove vlade", rekao je novinarima u Hrvatskom saboru Gordan Grlić Radman.

Grlić Radman kaže da je dogovor da bude u izaslanstvu postojao samo "načelno" te da mu premijer nije ništa "naredio", već su "razgovarali o svrsi odlaska s takvim čovjekom koji izmišlja kojekakve stvari". "Ne želim biti dio te delegacije, koja na taj način komunicira i šalje loše poruke prema hrvatskim građanima", poručio je Grlić Radman. "Gospodin Milanović daje takve izjave koje jednostavne su primitivne i ispod svake razine", dodao je.

Dotakao se i dogovora s Milanovićem oko imenovanja veleposlanika.

"Moj je zadatak inicirati tu rotaciju za ovu godinu i prošlu godinu. Dali smo odgovarajući popis ljudi i sada čekamo odgovor", poručio je.