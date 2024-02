Hoće li Plenković i dalje držati leđa Turudiću? "Bolje je ubiti se nego da te muče", "Želi pokazati - može mi se"

Još uvijek se čeka potez premijera Plenkovića nakon afere s izborom novog državnog odvjetnika. Hoće li odustati od svog izbora ili ustrajati u namjeri da Ivan Turudić postane onaj koji bi trebao loviti kriminalce? Odgovor na to pitanje mogao bi biti jasniji nakon današnje sjednice vrha HDZ-a.

Slučaj Turudić pretvorio se u pravu političku sapunicu nakon što su u javnost iscurile poruke koje je razmjenjivao s Josipom Rimac, danas Pleslić. Ona je uhićena u svibnju 2020. zbog sumnje na korupciju. Turudić je od 2017. bio predsjednik zagrebačkog Županijskog suda.

Oporba traži od Vlade da povuče prijedlog da se suca Ivana Turudića imenuje novim glavnim državnim odvjetnikom ili da barem odgodi glasanje o Turudićevu imenovanju u Saboru koje je zakazano za srijedu. Predsjednik Zoran Milanović traži sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Komunikacijski stručnjak i politički analitičar Krešimir Macan kaže kako se itekako radi o kriznoj situaciji za premijera.

"Ovo se sve znalo prije. Milanović je u svom, pomalo divljem stilu, upozoravao da će se ovo dogoditi. Ili su svi sve znali, pa su mislili da će proći, jer izvještaje SOA-e koje je imao predsjednik Milanović ima i premijer. Možda malo pogrešno planiranje u vezi s Turudićem. Trebali su sve to istitrati prije Sabora i izglasavanja Turudića u Saboru", smatra Macan.

O idućim Plenkovićevim potezima i mogućnostima Macan kaže:

"Mogući je scenarij da će Plenković inzistirati na Turudiću, no pitanje je je li ovo sve i što li će još isplivati. Kriznu situaciju možete kontrolirati ako nema ništa novo. Ako za dva dana iziđe nešto novo, vi ste krivi.

Kad vas jedanput netko prevari, on je kriv, no ako vas prevari drugi put, krivnja je na vama. Ako Plenković bude inzistirao na imenovanju, a ispliva nešto novo, a postoji opravdana sumnja, on je kriv", poručio je Macan i dodao:

"U normalnim okolnostima ovo bi bilo dovoljno da se odustane od imenovanja, ali ako politika ima neki viši cilj, onda je spremna nešto i riskirati. Ovo je neprimjereno ponašanje koje je u najmanju ruku u sukobu s etičkim kodeksom sudaca. Postoje stvari koje radite i koje ne radite. Suci vrlo dobro znaju što je neprimjereno. Prema porukama se može vidjeti da su ljudi bili apsolutno sigurni da im nitko ništa ne može. To je zabrinjavajuće."

"HDZ glasa u anketama"

Macan je komentirao anketu Dnevnika Nove TV prema kojoj čak 66 posto građana smatra da Plenković ne treba odustati od svog izbora, dok 34 posto smatra da treba.

"To samo znači da HDZ radi krizno komuniciranje. Oni su ti koji su glasali. Te su ankete odraz tko se aktivirao u tom trenutku. To je infotainment i te ankete nisu reprezentativne, već su zabava.

HDZ će, ako ima ikakvu slamku, pokušati spasiti svoje ljude.

Ljudi cijene to što stranka do kraja stoji uz njih i mora se dogoditi čudo da ih se odrekne. I to ljudi u stranci znaju. Plenković je znao da ima problem, pa je imenovao Povjerenstvo. Ako se odluka povuče, neće biti njegova odluka, već odluka Povjerenstva.

Percepcijski je ipak najveća šteta njemu.

Dva su scenarija. Da ustraje, a to bi mu pred izbore moglo biti nezgodno jer ima vremenski tjesnac u kojemu mora imenovati nekoga. Brzo odustajanje od Turudića omogućilo bi mu da se ovo brzo zaboravi. Ovo drugo moglo bi se pretvoriti u agoniju, što bi pak moglo biti značajno za kampanju i moglo bi dovesti do promjene u odnosima među strankama."

Macan kaže da bi Plenkoviću najviše koristilo da odustane od Turudića i da potraži novog kandidata. "To bi bila najbezbolnija odluka jer oko Turudića sigurno ima još toga. A netko čeka i netko je ovo pripremio. Ovo se čuvalo i pustilo prigodno. Jer ovo je smrt od tisuću rezova. Bolje je ubiti se nego da te netko muči", kaže Macan.

O pokušaju utjecaja vladajućih na pravosuđe kaže:

"Svaka vlast želi imati utjecaj na pravosuđe iako ga ne bi smjela imati. Ima puno indikacija da kod nas postoji kompromitacija dijela sustava.

Ova cijela priča indikator je da toga ima. No to treba to dokazati. Postoji dovoljno indikacija da kod nas na određenim mjestima prolaze ljudi koji su vam osigurači. Problem je kada se pravosuđe politizira i kada suci ne sude isključivo na osnovi činjenica. Svaka vlast želi staviti šapu na pravosuđe."

Macan smatra da Plenkoviću dosad nisu naštetile afere jer u njih i nije bio izravno uključen.

"On je i u ovom slučaju to želio izbjeći imenujući Povjerenstvo, ali znamo da je to bila njegova konačna odluka. Povjerenstvo ne bi donijelo odluku koju nije želio Plenković.

On se tu pokrio stranački i može reći da su odluku donijeli stranački ljudi. Plenković ima percepcijski problem, a percepcija je važnija od svih činjenica.

Ostaje pitanje hoće li on inzistirati na tome i kako će na to reagirati oporba. Kada je afera prava, onda se to ne rješava tako lako.

Sada je stvar kako će se prema ovome postaviti opozicija. Opoziciji bi bio dar da Plenković ne odustane od Turudića i da nastavi inzistirati na ovome. Imaju temu za predizbornu kampanju i imaju motiv da Plenkovića vuku kroz blato", rekao nam je Macan zaključno.

"Plenković sada ima tri mogućnosti"

Politički analitičar Žarko Puhovski ne misli da će ovo politički naštetiti Plenkoviću i HDZ-u, jer mu dosad niti jedna afera nije naštetila. Kaže da Plenković ima tri mogućnosti.

"Plenković je uoči izbora napravio dvije začuđujuće greške. Prva je bila odluka da se upusti u promjenu koeficijenata za državne i javne službe, što se ne može učiniti bez teških političkih gubitaka. To se ne radi uoči izbora. Pokušao je to riješiti preko koljena.

Druga je greška Turudić, a to ima čak tri neobična elementa. Ispalo je kao da je glavni državni odvjetnik najvažnija pozicija u državi. Ona je važna, ali nije toliko važna.

Ovdje je naboj takav da je bilo nezamislivo da bi bilo koji kandidat bio prihvatljiv za oporbu. Onda kad je već tako, Plenković je uzeo baš onoga koji je najmanje prihvatljiv za oporbu. Odlučio je pokazati da se ne boji jakih ljudi.

Treće, on je morao znati barem dio paketa koji ide Turudića i odlučio je da može izdržati baražnu vatru.

Pokazalo se da su sjednica saborskog odbora i Milanovića presica pustile u javnost još više argumenata koji mobiliziraju otpor protiv izbora Turudića. To ne utječe na potporu koju Plenković ima u Saboru. Da je Turudić najčišći, najbezgrešniji i najfiniji, on u ovoj atmosferi ne može normalno funkcionirati. A on nije ništa od toga spomenutog. Istovremeno, on je čovjek koji ima iskustvo i ne libi se iznositi stavove. No kod njega to odlazi u karikaturu. On je najkomunikativniji sudac, no to nije pohvalna kvaliteta u toj branši."

Puhovski ne misli da smo išta novoga saznali nakon afere s porukama. Sve to znali smo i ranije. U "normalnom okruženju" Turudić bi bio kompromitiran samom činjenicom da se družio s Mamićem i Rimac, a da poruke i nisu isplivale.

"Ta je priča po mom sudu potpuno nepotrebna i nevažna. S ovim porukama u posljednja dva dana nismo ništa novo doznali, što nismo saznali nakon sjednice saborskog odbora i Milanovićeve presice. Moje je uvjerenje da nisam doznao ništa što već nisam znao. Znali smo da su oni bili u kontaktu. I sad se postavlja pitanje stila. Hajdaš Dončić rekao je da mu to nalikuje na jeftini erotski sajt, a meni to nalikuje na polupismeno pučkoškolsko vođenje ljubavne afere.

To pokazuje koliko je niska komunikacijska razina političke elite. Turudića su kompromitirale sjednica Odbora u Saboru i Milanovićeva presica. Nije nam ništa drugo ni trebalo."

Vjerna glasačka sljedba

Za Plenkovića postoje tri mogućnosti, kaže Puhovski.

"Najmanje loša mogućnost za Plenkovića jest ta da se Turudić sam povuče. Lošija je mogućnost da Plenković odustane od Turudića, no onda bi mogao zaoštriti retoriku i pokazati da taj postupak nije njegova slabost. Treća je mogućnost da Turudić bude izabran, za što postoji dobra pretpostavka, jer je sav posao obavljen. Plenković i dalje kontrolira svoju većinu."

Na pitanje hoće li ovo štetiti Plenkoviću, odgovara:

"Dosad mu niti jedan skandal nije štetio, ni njemu ni HDZ-u, tako da ja ne vjerujem da će mu ovo naročito politički štetiti. HDZ ima vjernu glasačku sljedbu. Njih se skandalima ne može srušiti. Njih se ruši izlaskom na izbore od najmanje 65 posto birača."

O Plenkovićevim motivima da imenuje Turudića kaže:

"Plenković je htio pokazati da se nikoga ne boji i da može postaviti jake ljude, pri čemu puno riskira. Uvjeren sam da će Turudić ipak iz samoljublja naveliko dokazivati da nije HDZ-ov kandidat. To bi se moglo dosta osvetiti Plenkoviću ako ostane u RH. Ako Plenković ide u Bruxelles, onda je obavio svoje i pokazao da može što god hoće u RH. On je htio pokazati - može mi se. Mogu to učiniti. Da se svi postavite na glavu, ja to mogu učiniti."

Puhovski o Plenkoviću kaže da je propustio priliku iz političara se preobraziti u državnika. "On se postavio u svijet političara koji javno dobro razumiju kao derivat osobnog ili grupnog dobra. Nešto ćemo učiniti za javno dobro ako to odgovara grupnom dobru. Dakle, javno dobro treća je razina odlučivanja. On si je postavio kao cilj stabilnost, a stabilnost je ja na vlasti", rekao nam je zaključno Puhovski.