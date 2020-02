Cijena kvadrata jednog vrtića preko noći se udvostručila. Cijena WC školjke u jednom javnom WC-u iznosi 17 tisuća kuna. Ima takvih primjera još u Hrvatskoj, samo nema objašnjenja kako cijene tako skaču kad ih plaćamo mi porezni obveznici?

Dječji vrtić u Otočcu počeo se graditi, ali se neće dovršiti. I sada će se milijun eura koje su uložili morati vratiti europskom fondu. Čelni ljudi svađaju se oko mutne javne nabave. Vrtić je, kaže dogradonačelnik, naglo poskupio i iznosi 2050 eura po kvadratu.

"Procijenjena vrijednost radova izgradnje novog vrtića je bila 7,5 milijuna kuna. Ona koja je postignuta prema javnoj nabavi je oko 13 milijuna kuna", kaže Nenad Janković, dogradonačelnik Otočca.

Gradonačelnik kaže da to nije istina, za taj veći iznos uvijek se znalo.

"Ta javna nabava provođena je četiri puta i konačno smo četvrti put dobili izvođača. Mi znamo da danas u Hrvatskoj nema izvođača, da su radnici otišli van i teško ih je dobiti", opravdava se gradonačelnik Stjepan Kostelac.

Dok se u Otočcu igraju političke igre i još se sve treba utvrditi, cijena radova koja je upitna - svima u Hrvatskoj zvuči već poznato.

Žičara, Krešimirac...

Na Krešimirovu trgu u Zagrebu u tijeku je rekonstrukcija kućice koja je bila spremište, a sada je WC. Osim što je dio zida od stakla, pa je pitanje tko bi ga koristio - još se i ne može koristiti. Dio godine WC je izvan uporabe.

"Ovo je primjer jednog lijepog ekshibicionističkog WC-a. Zamjena jedne školjke stajala je više od 17 tisuća kuna s PDV-om. Dvije su unutra, znači puta dva. Ista ta školjka stoji oko 300 kuna u trgovačkom centru", kaže Robert Faber, vijećnik gradske četvrti Donji Grad (Zagreb je naš).

Gradski vijećnik kaže da je za kompletno uređenje ta niti četiri kvadrata grad izdvojio više od 287 tisuća kuna. U istom parkiću skupa je i dječja igra. Cijena vrtuljka je, kaže, više od 17 tisuća kuna, klackalice više od 18 tisuća kuna. Ljuljačka košta 63 tisuće kuna.

"Kada Zrinjevac to preprodaje Gradu, cijena u pravilu ide 35 do 40 posto na cijenu dobavljača iako po ugovoru Zrinjevac tu nema apsolutno nikakvog posla osim posredništva", objašnjava Faber.



U nebo je skočila cijena zagrebačke žičare. Prva procjena bila je 250 milijuna kuna, no ubrzo se popela na 375 milijuna. Na kraju je trošak dosegao 537 milijuna kuna. Grad je dignuo kredit koji će građani otplaćivati sljedećih 15 godina.

"Nevjerojatno obrazloženje zašto Grad u godinu dana mijenja ugovor sa privatnim izvođačem koji tvrdi da treba povećati cijenu zbog povećanja željeza ili promjena na tržištu građevine. U godinu dana", kaže Tomislav Tomašević, zastupnik u gradskoj skupštini.

Najveći je problem, kaže nam pravni stručnjak, što je često na javnoj nabavi samo jedna ponuda.

"Kada bismo ih imali više, onda bi i motivacija svih bila da daju niže cijene, a oni gospodarski subjekti koji nisu izabrani podnijeli bi nekakvu žalbu", tvrdi Marko Turudić, profesor na Pravnom fakultetu i autor knjige "Pravo javne nabave".

Po transparentnosti javne nabava šesta smo zemlja u Europskoj uniji. Ipak se građani prečesto pitaju – zašto smo taj vrtić, WC ili vrtuljak toliko platili?



