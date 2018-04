Na sastanak u Vladu u prijepodnevnim satima stigli su predsjednik Sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Sabora Željko Reiner, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković i Vladimir Šeks, no nisu otkrivali koje su teme sastanka.

Pri ulasku u Vladu nisu željeli odgovarati na pitanja kojim povodom su došli na sastanak.

"Ne mogu govoriti o temama sastanka, to su naši interni razgovori", kazao je Jandroković, koji je najavio kako će se aktualno prijepodne u Saboru održati u srijedu, nakon čega slijedi rasprava o ratifikaciji Istanbulske konvencije.

U četvrtak bi pak zastupnici trebali glasati o povjerenju ministrici Dalić.

Jandroković ja rekao i kako očekuje da će u idućim danima raščistiti situaciju s izborom voditelja ERS-a.

Osvrnuo se i na Stiera te poručio kako je to tema o kojoj će razgovarati unutar HDZ-a.

"Čuli smo i dosta teške riječi, uvredljive za one o kojima je govorio kolega Stier. Bilo bi u redu da on objasni o čemu i zašto je to govorio", rekao je. "Treba objasniti je li govorio o nekome iz HDZ-a, bilo bi dobro da javno čujemo o kome se radi", kazao je predsjednik Sabora.

Podsjetimo, Davor Ivo Stier napravio je usporedbu između klerikalaca i antiklerikalaca.

''Najveće antiklerikalce naći ćete među vjernicima koji idu svaku nedjelju na misu i koji barem pokušavaju slijediti Kristov nauk. A najveće klerikalce naći ćete među političarima koji se povremeno pojave da bi pokupili pljesak u crkvi, da ih se spomene s oltara, kad su izbori, da ih se s oltara favorizira, koji znaju možda za neke prljavštine u hijerarhiji Crkve, ali nisu tu da ih očiste, nego da ostanu te prljavštine i da na temelju toga ucjenjuju i kontroliraju crkvu'', rekao je Stier. Na pitanje gdje je u tome premijer, nije želio odgovoriti.