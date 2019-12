Osječko-baranjski župan Ivan Anušić, šef stožera Kolinde Grabar-Kitarović, poručio je da će ona objasniti svoju izjavu o Milanu Bandiću.

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak kako vjeruje da se predsjednica Republike šalila kada je rekla kako će, bude li osuđen, zagrebačkom gradonačelniku i višestrukom Uskokovom optuženiku Milanu Bandiću u zatvor nositi kolače.

"Vjerujem da je to bilo u šali", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća upitan za komentar izjave Grabar-Kitarović u intervjuu Media Servisu.

Grabar-Kitarović je, naime, u ranije danas odgovorila na kritike zbog pjevanja na rođendanu zagrebačkog gradonačelnika i višestrukog USKOK-ovog optuženika Bandića ustvrdivši kako je svatko nevin dok mu se ne dokaže krivnja, a poručila je i da će mu, bude li osuđen, u zatvor nositi kolače.

Upitan koliki će broj potpisa sutra Grabar-Kitarović predati Državnom izbornom povjerenstvu, Plenković je rekao da se još večeras prikupljaju zadnji potpisi koji stižu iz različitih djelova zemlje istaknuvši kako će se sutra "vidjeti velik broj potpisa potpore predsjednici".

HDZ podržao kompromis koji omogućuje prekid štrajka

Izvijestio je i da su na Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću predstavili današnji kvalitetan kompromis između Vlade i sindikata u prosvjeti. „HDZ je u cijelosti podržao ovaj kompromis koji omogućuje prekid štrajka. Vodili smo računa o interesima djece, roditelja i normalnog funkcioniranja sustava obrazovanja. Isto tako i o financijskoj održivosti cijeloga aranžmana”, poručio je.

Također, dogovorili su da će sutra, zajedno s Grabar-Kitarović biti na predaji potpisa Državnom izbornom povjerenstvu u Hrvatskom saboru.

Najavio je i da će se tijekom ovog mjeseca održati tematska sjednica Vlade u Krapini posvećena Krapinsko-zagorskoj županiji, a u ponedjeljak će se u Vukovaru održati 10. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Premijer je najavio i da će 16. prosinca u Koprivnici biti održan sedmi sastanak Vlade i župana posvećen konačnoj integraciji Ureda državne uprave s županijama i sl.

Uoči hrvatskog predsjedanja EU, u četvrtak će se u Zagrebu sastati kompletno Predsjedništvo Europskog parlamenta kojem će se predstaviti sve teme vezane uz hrvatsko predsjedanje i rad nove Europske komisije.

Plenković je izvijestio i da će sutra biti u Londonu na obilježavanju 70. obljetnice NATO-a.

"Sve će ona objasniti"

Dolazeći u sjedište stranke nitko od članova Predsjedništva HDZ-a nije htio komentirati izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je kazala da bi prijatelju Milanu Bandiću u zatvor nosila kolače ako ga osude.

Jedini je reagirao šef njezinog stožera Ivan Anušić, osječko-baranjski župan koji je rekao: "Sve će vam to predjsednica objasniti".

Članovi predsjedništva nisu odgovarali niti na pitanja o dogovoru s prosvjetarima. Kažu da su fokusirani na nadolazeće izbore koji su za tri tjedna i to je jedina i glavna tema Predsjedništva HDZ-a. Pohvalili su se kako 600 lokalnih izbornih stožera radi punom parom i kažu da će sutra u 12 sati Kolinda Grabar-Kitarović predati više od 328.000 potpisa koliko ih je skupila prije pet godina.

"Sa sindikatima je postignut kompromis koji je očuvao financijsku stabilnost"

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković izjavio je u ponedjeljak kako je s obrazovnim sindikatima "postignut određeni kompromis" koji je očuvao financijsku stabilnost za 2020. godinu, a poručio je i kako je najvažnije da učenici budu u školama.

"Zaključak na sjednici Predsjedništva HDZ-a koji smo imali tijekom popodneva bio je jedinstven u smislu da je važno da se djeca vrate u školu i da je postignut određeni kompromis koji je očuvao financijsku stabilnost za 2020. godinu. Obrazovanje jest prioritet i ta povišica vjerujem da bi ionako došla profesorima, učiteljima i nastavnicima. To je sada jedno rješenje koje može zadovoljiti sve”, rekao je glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković novinarima uoči početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke.

Najvažnije je, kaže, da učenici budu u školama.

Vlada i sindikati dogovorili su ranije danas 3-postotno povećanje koeficijenta od 1. prosinca ove godine , te još 1-postotno od 1. lipnja 2020. Dodatnih 2 posto bit će isplaćeno od 1. siječnja 2021. godine.

Jandroković ne misli da je taj dogovor Vladin poraz. "Ne mislim da je poraz jer je bilo važno da djeca idu u školu. To je zaista najvažnije u ovoj situaciji. Fiskalno smo očuvali plan koji smo imali za 2020. godinu, a ova zadnja dva posto idu u 2021. godinu”, rekao je novinarima.

S obzirom na to da je obrazovanje prioritet vjeruje, kaže, da bi se sve to postiglo i bez štrajka prosvjetara. Smatra i da se to trebalo napraviti bez pritiska koji je išao prema djeci i roditeljima, a dogovor bi se, drži, postigao i bez toga, prenosi Hina.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr