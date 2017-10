Miro Bulj, zastupnik Mosta, iznerviran opomenom predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, napustio sabornicu.

Tijekom čitavog jutra Gordan Jandroković opominje zastupnike zbog zloupotrebe instituta povrede Poslovnika koju su zaista (pre)često koristili.

Isprva je Jandroković apelirao na zastupnike da koriste replike, no kako ga nisu poslušali, krenuo je s opomenama. Tako je dvije opomene zaradio Nikola Grmoja iz Mosta koji tako više nije mogao odgovarati na izlaganja Ivana Lovrinovića.

Stoga je tu ulogu preuzeo Grmojin stranački kolega Miro Bulj. No, kako se i on služio institutom povrede Poslovnika, Jandroković je opet apelirao da to ne čini. Bulju je to bilo previše.

"Pa ti je vriđaš! Ti mene komentiraš maloprije, a nisam ništa reka! Ti!" viknuo je Bulj, nakon čega se pred očima zbunjenog Jandrokovića ustao i napustio sabornicu.

"Zašto idete sad, kolega Bulj? Ja vas nisam želio uvrijediti", govorio mu je Jandroković, no Bulj je svejedno izašao, a sjednica je nastavljena bez njega.