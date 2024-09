Za tjedan dana sjednica Hrvatskog sabora u preuređenim prostorijama, Jandroković poručio: "Ovo je veliki zahvat..."

Zgrada Hrvatskog sabora na novoj lokaciji, u prostoru Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" na Črnomercu, bit će 100 posto spremna za novu sjednicu koja počinje za tjedan dana, 18. rujna , izvijestio je u srijedu predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

"Ovo je veliki zahvat, u svega dva mjeseca stvorili smo novu zgradu Hrvatskog sabora, tako da sve ono što eventualno neće u startu biti na najvišoj razini ćemo mijenjati i prilagođavati", rekao je Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Sabora zahvalivši svima koji su sudjelovali i pomogli u preseljenju.

Dodao je da je još ostalo nešto manjih radova i oni će se obavljati iduća tri tjedna, vikendom te ponedjeljkom i utorkom.

Hrvatski sabor je s oko 20 tisuće četvornih metara, koliko je imao na Trgu sv. Marka, preselio u novi prostor od 7 tisuća kvadrata, što je gotovo trostruko manje.

U središnjoj zgradi je plenarna dvorana koja ima 160 mjesta, pri čemu je raspored malo drugačiji, tu su i četiri dvorane za sjednice saborskih odbora, te prostorije šest najvećih klubova zastupnika, HDZ-a, SDP-a, Mosta, DP-a , Možemo! i Kluba nacionalnih manjina.

Preostali manji klubovi prostore su dobili u susjednoj žutoj zgradi gdje su i uredi predsjednika odbora. U obje zgrade je ukupno 67 prostorija.

U žutoj zgradi bilo je nekih nepredviđenih građevinskih izazova koji su se pojavili tijekom obnavljanja i problema s vodom, no i to će se riješiti za 10-ak dana, rekao je Jandroković.

Iako ima manji broj dvorana, predsjednik Sabora Jandroković ne očekuje veće probleme kod uobičajenih točaka dnevnog reda, možda tek kod rasprave o rebalansu proračuna kada zasjeda puno saborskih odbora.

Podsjetio je kako su se odlučili za rješenje na Črnomercu, u prostoru Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman", umjesto za komercijalni najam prostora, čine se u državnom proračunu uštedjelo oko 7,5 milijuna eura kroz tri godine.

Za prilagodbu zgrade na Hrvatskom vojnom učilištu potrošeno je za sada oko 800 tisuća eura, a procjenjuje se da će troškovi ukupno dosegnuti nešto više od milijun eura, dodao je.

Obnova zgrade Hrvatskog sabora na Trgu sv. Mraka trajati će tri godine, a radovi počinju za mjesec do mjesec i pol dana. Vrijednost posla je više od 70 milijuna eura.

"Nadam se da ćemo dobiti zgradu koja će stvarno moći onda 100 godina biti Hrvatski sabor", istaknuo je Jandroković .

Na dnevnom redu nove sjednice Hrvatskog sabora za sada su 94 točke, a očekuje se i dodatne od Vlade i parlamentarnih klubova.

Zastupnici će raditi šest tjedana, prva tri tjedna od srijede do petka, a druga tri tjedan od utorka do petka. Nakon toga predviđena je stanka od 25. listopada do blagdana Svi sveti.

U nastavku godine raditi će po modelu tri tjedna saborska sjednica i jedan tjedan terenski rad zastupnika.

Pročitajte i ovo Pokrenuta istraga VIDEO Jezive scene iz francuskog vrtića: Odgajateljica udarila djevojčicu (3), koja je od siline udarca pala na pod

Pročitajte i ovo pripremite se Europa se priprema na dramatično pogoršanje: "Ovo je najnasilniji početak zime usred rujna koji ste dosad doživjeli"