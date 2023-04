Posljednji je dan produženog blagdanskog vikenda te se na cestama očekuje pojačani promet. Vozačima u prilog ne idu ni vremenski uvjeti na nekim dionicama zbog jakog vjetra.

Jak vjetar usporava promet na autocestama A1 između vijadukta Božići i tunela Bristovac te A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić, vozi se uz ograničenja brzine, no obje autoceste otvorene su za sve skupine vozila, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54).

Na državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) te dionici Jadranske magistrale (DC8) između Bakra i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Počinju gužve: Stonska obilaznica još se čeka, iz Hrvatskih cesta otkrivaju kad bi sve moglo biti spremno

Na Krčkom mostu (DC102) zabrana je prometa za I. skupinu vozila.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski.

HAK je objavio i kako se na Uskrsni ponedjeljak očekuju zastoji na graničnim prijelazima sa Srbijom (Bajakovo) i Bosnom i Hercegovinom (Slavonski Brod, Stara Gradiška, Maljevac, Svilaj, Županja, Metković).

"Pojačan promet i gužve bit će izraženije sredinom i krajem dana zbog povratka prema unutrašnjosti, no dobar dio građana bi mogao produžiti svoj odmor do kraja tjedna, odnosno do kraja školskih praznika. Tako da će i narednog vikenda biti izraženijeg prometa na cestama koje vode nazad prema kući", objavio je HAK.

Na pojedinim graničnim prijelazima s BiH i Srbijom čekanja su od 30 minuta do jedan sat.

Djelomice sunčano, temperatura zraka od 14 do 18 stupnjeva

Na vidiku i dalje nema stabilizacije vremena. Za područje Velebitskog kanala izdan je narančasti meteoalarm zbog jakog vjetra.

U Središnjoj Hrvatskoj nastaviti će se promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i biti će uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

Još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka uz mogućnost kiše, ponajprije u Dalmaciji, dok je u gorskoj Hrvatskoj moguće i malo susnježice.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima.