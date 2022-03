U nedjelju je završen proces vađenja besposadne letjelice kraj Studentskog doma Stjepan Radić, koja je pala u četvrtak navečer oko 23 sata. MORH se ranije nije mogao dogovoriti jesu li pronađeni fragmenti aviobombe, ali navodno je izvor iz Ministarstva otkrio da je bomba pronađena.

Ministar obrane Mario Banožić rekao je da su pronađeni fragmenti aviobombe, dok su mnogi stručnjaci tvrdili da je to nemoguće. No, kako javlja HRT - bomba u letjelici je pronađena i teži do 120 kilograma, a eksplodirala je ispod zemlje, javljaju saznanja iz "visokih izvora u MORH-u".

Selak opleo po Banožiću i njegovoj izjavi o padu letjelice: "Pa daj čovječe, ustabili se. Da je bilo eksploziva, ne bi bilo pola krila studentskog doma"

Banožić nakon pada besposadne letjelice kod Jaruna: "Na njoj smo našli dijelove aviobombe"

Jutros je izvučen najveći dio besposadne vojne letjelice sovjetske proizvodnje koja se u četvrtak srušila kod Studentskog doma na Savi, a ministar obrane Mario Banožić potvrdio je da su u krateru pronađeni tragovi eksploziva te dijelovi aviobombe koji govore da nije riječ o izviđačkoj letjelici.

I dok je istraga u tijeku, tijekom dana su se u medijima mogla čuti i suprotna mišljenja vojnih analitičara koji drže da nije bilo riječ o aviobombi nego o eksploziji sustava za samouništenje opreme i podataka. Tako je primjerice pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva umirovljeni brigadir Ivan Selak rekao da je gotovo siguran da nisu pronađeni fragmenti aviobombe jer "da je unutra bio eksploziv danas ne bi bilo pola krila studentskog doma".