Dijelom i zbog potresa, ali većinom zbog pandemije, prognoze za zagrebački turizam nisu obećavajuće. Nema "cimer-fraja", a prazni su i hoteli. No jedan drugi trend je uočen. Cijene dugoročnog najma stanova padaju.

I da ih ima, Natalija Ćelap u svoj apartman ne može primiti turiste. Još su tu tragovi potresa – brojna oštećenja.

"U principu idemo iz dana u dan, jedan dan mislimo - ma, sredit će se to, krenut ćemo ponovno, drugi dan, prognoze su takve kakve jesu, da neće biti turista, da su granice i dalje zatvorene, pa onda mislimo ići na duži najam“, započela je Natalija s prikazom problema koje imaju.

Neizvjesnost ostaje, a prvo treba dodatno uložiti u saniranje štete od potresa. "Nadamo se da će tu imati i Grad Zagreb sluha i turistička zajednica, Porezna uprava, naravno. Nama tu sad apartmani, odnosno stanovi stoje", nada se i dalje Natalija.

I Filip Biuk koji je vlasnik više apartmana, među kojima i onaj adaptiran prije osam mjeseci, pokazuje nam apartman koji je najviše stradao u potresu. Sad ga mora ponovno urediti, kao i zgradu, a novca u pričuvi nema.

"Stanari su osuđeni na vlastitu financijsku sanaciju ove zgrade, koja ovdje iznosi nekoliko stotina tisuća kuna", govori. No, optimističan je. Početkom svibnja ima rezerviran termin za prvog gosta. "Mjere zaštite od koronavirusa su spremne za tog gosta, to je domaći gost, što smo mogli i očekivati nakon ove krize da neće biti još jedno vrijeme stranih turista", dodaje.

Neki pak odustaju od dnevnog najma. "S obzirom da ljudi ne žele da im taj mrtvi kapital stoji, odlučit će se zapravo za davanje dnevnog najma u dugoročni najam, dok ste do prije par mjeseci imali situaciju kad je zapravo bilo gotovo nemoguće naći stan za dugoročni najam", objašnjava Antonija Mikšić.

Pada cijena dugoročnog najma

A zbog krize i velike ponude stanova, cijene padaju. Primjerice, mjesečni najam stana od 45 kvadrata na Trešnjevci stajao je prije krize 450 eura, a sad se može naći za 350. "Situacija će se sad malo promijeniti u korist toga, tako da će biti puno više stanova za dugoročni najam, i tu vidimo nekakav moment korekcije cijene", tvrdi agentica za nekretnine.

U krizi su i hoteli. Rad im nije zabranjen, ali nemaju za koga biti otvoreni.

"Ako mi krećemo iznova, onda moramo početi razmišljati da se sporadični poslovni objekti koji za to imaju mogućnosti, da prate epidemiološku uputu kako organizirati rad, možda da se polako krenu otvarati. Međutim, naravno to je individualno, od svakog društva za sebe, od svakog gospodarstvenika, on mora odlučiti što mu se više isplati“ kazala je predsjednica udruženja hotelijera Josipa Jutt Ferlan.

U život se moraju vratiti, a Filip u taj scenarij ne sumnja. Očekuje i strane turiste jer je uvjeren da je u cilju svih zemalja da turisti putuju i u njihove zemlje i nama u Hrvatsku. Pretpostavlja da će konačni manjak u ovoj godini biti između 30 i 50 posto, ali ne i više.

A u Zagrebu je oko 3200 registriranih apartmana za dnevni najam. Zasad, bez gostiju.

