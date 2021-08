Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća Hrvatske demokratske zajednice održala u središnjici HDZ-a na Trgu žrtava fašizma. Nakon sastanka Andrej Plenković dao je izjave i odgovarao na pitanja novinara o aktualnim temama.

"Zadovoljni smo rejtingom HDZ-a, na 30 je posto, vodimo Vladu, suočavamo se s izazovima koji su u hrvatskom društvu dominantni, to je prije svega borba s panedmijom i svim što je ona promijenila u načinu funkcioniranja života. Zadovoljni smo što nam je praktički cijela ljetna sezona ostala u naranačastom prema karti ECDC-a, to je omogućilo izuzetno dobru turističku sezonu koja će prema procjenama Ministarstva turizma biti između 70 i 75 posto rekordne 2019. To je osobito važno i zbog prihoda i u ekonomskom pogledu za naš oporavak", rekao je Plenković nakon sjednice i poručio da s optimizmom možemo gledati na ekonomski oporavak Hrvatske. Naime, spomenuo je rast BDP-a od 16,1 posto, najveću prosječnu plaće ikada u Hrvatskoj - preko 7100 kuna, te nikad veću zaposlenost i nikad manju nezaposlenost.

Govorilo se i o aktivnostima stožera na području Banovine. Premijer kaže da se moraju ubrzati svi procesi oko obnove na Banovini i u Zagrebu.

"Siguran sam kad krene priča s obnovom da će ići dobro", rekao je premijer i dodao kako su štete velike.

"Hrvatska je imala COVID plus četiri velike štete", kazao je.

Komentirao je i mogućnost popuštanja svih mjera. Kazao je da je sezona pri kraju pa je i sve manje ljudi u zemlji, ističe da imamo dovoljno cjepiva za sve i poziva građane da se cijepe.

"Oni koji se žele cijepiti, cjepit će se. Mi sigurno nećemo ići u neke mjere zatvaranja, pooštravanja", rekao je.

"Vodit ćemo računa o svim aspektima. Kako smo radili do sad, radit ćemo u budućnosti. Pronašli smo pravi balans, pogodili smo mentalitet hrvatskog čovjeka", kazao je.

Komentirao je i prihvat izbjeglica iz Afganistana. Kaže da je 19 primljenih ljudi pomagalo našim vojnicima te ćemo im pokušati pružiti pomoć, a tu je i humani aspekt pomoći.

Potvrdio je da će uskoro doći francuski predsjednik Emmanuel Macron.