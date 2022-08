Predsjednik Zoran Milanović u posjetu je Varaždinu. Tamo je komentirao optužnice koje Srbija diže protiv hrvatskih ratnih zapovjednika.

Predsjednik Zoran Milanović u posjetu je manifestaciji Špancirfest u Varaždinu.

"Naći puno novca. Ali sad je kasno. Neće ga nitko naći, ni Nijemci jer je rat već pola godine u Ukrajini. Sve ovo što se događa je posljedica rata. I COVID krize u kojoj je štampano puno novca", odgovorio je na pitanje koje bi mjere pomoći trebala Vlada donijeti da se lakše prebrodi jesen.

"To je strateški problem. To je problem cijele Europe koja se ponaša kao pijun. Morat će sjest za stol Rusi i Amerikanci. To je jasno već godinama", dodao je.

Na pitanje o veleposlanicima, rekao je da je sve na premijeru.

"To je trebalo biti gotovo prije dvije godine. Kad se Plenković odluči. Pričao sam o tome deset puta", kaže Milanović koji je potom komentirao optužnice iz Srbije hrvatskim zapovjednicima.

"Imamo još jedan razlog za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ovo što je napravio službeni Beograd, ne neko neovisno tužiteljstvo...", rekao je Milanović, a potom si je dozvolio malu digresiju.

"Tužitelji su inače dvojbeno neovisni. U nekim državama jesu, u nekima i jesu i nisu. U Beogradu su neovisni kao one dame koje su po Brooklynu i Harlemu i Bronxu eksperimentirale sa centrifugalnom silom dok vrte torbicu oko ruke. To je otprilike ta vrsta neovisnosti. Dok ne dođe svodnik. A svodnik je stalno u blizini. To je svodništvo, a ne neovisno tužiteljstvo", kazao je Milanović.

"Pokazuje se dobra volja da se priča o ratu u kojem je Srbija napala Hrvatsku konačno stabilizira, i onda puf.. Evo ti optužnica. To je organizirao predsjednik Srbije. Koji za dva tjedna ima organizaciju EuroPridea. To je dogovarano 2019., kad je svijet izgledao drugačije i kad je izgledalo da će uvijek biti takav. No tada su jamčili, a sad se ne mogu iz toga povući. Sve to Vučića jako opterećuje i treba mu problem na drugoj strani. I želi da mi reagiramo", pojasnio je.

"Tema je važna za Vijeće da uskladimo stav kako ćemo reagirati. Vučić i suradnici su odlučili da je sada trenutak da se podigne otužnica protiv četiri ratna zapovjednika. No uopće ne želim ulaziti u tu vrstu rasprave jer Srbija nema pravo podignuti takve optužnice.

Hrvatska će sutra optužiti njihovog aktualnog predsjednika, ako bude loše volje. Zato što je divljao na teritoriju Hrvatske 1995., a ne na Petrovačkoj cesti, kao u pjesmi Branka Ćopića na kojoj su navodno dogodila ta djela u kojoj su navodno poginula neka djeca. Meni je žao zbog toga, ali za to ne mogu biti odgovorni hrvatski zapovjednici", kaže Milanović.

"Ja nikada ne idem na tu bijednu patetiku da spominjem hrvatsku djecu kao žrtve u ratu. Postoje djeca, ljudi, građani. Ali kad čuješ nekoga da govori srpska djeca u političkom diskursu, znaj da je to varalica. Opasna varalica", rekao je Milanović. Kaže kako Hrvatska mora reagirati.

"Reakcija Plenkovića i Vlade je da se mi s tim ne slažemo. To nije dovoljno. Kako ćemo zaštiti svoje ljude?", pita se Milanović. Kaže da je sve skupa besmislena priča jer si Srbija uzima za pravo da sudi sve događaje koji su se dogodili bilo gdje na prostoru bivše države.