Milanović o Turudiću: "Ovo je prijesna, seljačka laž", imao je poruku i za Plenkovića: "Formira se veliki šator, veći od Hasanagina"

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u Sibinju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu 89. godišnjice Sibinjskih žrtava, Dana općine i Dana Osnovne škole Sibinjskih žrtava. Nakon sjednice predsjednik je dao izjavu za medije. Komentirao je upad policije u Ministarstvo kulture i činjenicu da se izvidi provode zbog europskih tužitelja.

"Ne mogu to komentirati, ali tu netko laže, ali ne znamo tko. Zadnjih dana smo se naslušali laganja, prag tolerancije nam je visok, ali što se laže zadnjih dana. Ministricu ne mogu optužiti za laž, policija je sad tamo po nalogu odvjetništva, ali čuli smo da to treba ukinuti.

To je ono što bi Plenković ukinuo, a Turudić je njegov papagaj. Vidjet ćemo tko govori istinu. Tužitelji su tamo s nekim razlogom.To uvijek izaziva nelagodu jer slabi hrvatsku državu. Naprosto, nije dobro", rekao je Milanović.

"Prijesna, seljačka laž"

Potom je komentirao Plenkovićevu izjavu koji je rekao da je Milanović o Turudiću znao sve još 2015. godine.

"To ne da nije izgovor i argument, nego je bezobrazluk. Ovo je pljuvanje u lice svim Hrvatima koji imaju dvije moždane vijuge među ušima. Zadnjih dana smo se nagledali gaženja ljudskog dostojanstva. Sjećate se šatoraškog divljanja? Sad ćete vidjeti kad se digne oluja, kako prolaziš kad gaziš po dostajanstvu hrvatskih ljudi".

Komentirao je Turudićevo televizijsko ggostovanje.

"Jučer su ga opet ulovili, izgleda da ga je Mamić dovezao na RTL, kako slatko. Ne radi se o reduciranom izričaju, ovo je prijesna, seljačka laž”, dodao je.

"Što se tiče Etičke komisije, gdje je baraba naučio razgovarati o nečemu što se zove etika? Suci su protiv njega pokrenuli postupak za kršenje kodeksa, to je jedan krak potrebnog postupanja, radilo se o krivičnom djelu, to je za istragu. I još bezobrazno laže i sluđuje ljude na televiziji. Ovo je povreda elementarnih etičkih pravila igre.

Usudili su se to usporediti s imenovanjem Dobronića. Oni su svjesni da je protiv Dobronića pokrenut disciplinski postupak. Ali netko mu je pakirao. HDZ-ovac je rekao kajlaju se. Dobronić nije ispunio sudačku normu. Ali to su i HDZ-ovci shvatili pa su glasali za Dobronića. On je časna osoba, i on je samo sudac ", rekao je Milanović.

O prosvjedu oporbe

Komentirajući prosvjed oporbe u subotu predsjednik je rekao: "Sabor se valjda raspušta, to je isto sadističko manipuliranja ljudima. Pa reci kad su izbori".

Komentirao je uvođenje vojnog roka.

"Nisam čuo da to komentira gojenac, Princ Balkonski, ima rusko ime".

Hvalio je ministra obrane Anušića i "njegove umjerene i razumne izjave u vezi toga".

Milanović se ponovo vratio na Turudića i njegovo imenovanje.

"On nije nikakav gospodin. Cinici. Sluđivanje. Cinično i bezobrazno. Netko cijelo vrijeme sluđuje javnost. Ako te netko cijelo vrijeme sluđuje...ali formira se veliki šator, veći od Hasanaginog".