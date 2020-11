Premijer Plenković ponovo je komentirao Milanovićeve tvrdnje da nije dobio formalni dopis za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Predsjednik Zoran Milanović i dalje tvrdi da formalan dopis o sazivanju sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost njemu nije stigao.

"Što se tiče prepucavanja, nikakav dopis Andreja Plenkovića meni, po uzoru na ono kako sam se ja obratio njemu, formalno nije došao. Sljedeće preko kotlovnice neka pošalje dopis ovdje i kantu ugljena", rekao je predsjednik.

Premijer Plenković komentirao je u ponedjeljak najnovije izjave predsjednika Milanovića i odgovorio na pitanje tko će sve biti na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, ako do nje dođe.

"Ta tema je nebitna. Zadnji put smo imali sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost o koronavirusu i tamo je bio ministar Beroš. To su trivijalni komentari i to nakon što je taj dotični prihvatio sve koji su bili na toj sjednici", kazao je premijer.

O novom cjepivu, Plenković kaže: "EU igra na sve moguće karte i opcije potencijalnog cjepiva. Koja ga kompanija napravi prva, ono će se nabaviti, kada ga nabavi EU imat ćemo ga i mi i na tome radimo", kazao je. Na pitanje je li realno da sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost bude ovaj tjedan Plenković odgovara:

Ne čuju se telefonski

"Ja nisam gledao intervju koji je dao Milanović, ali vidim banalizaciju jednostavnih tema. Sada malo pedagogije. Poziv za sastanak koji ide ministrima, potpisujemo predsjednik države i ja kao predsjednik Vlade.

Da bi se došlo u fazu potpisivanja dokumenta potrebno je prije toga da oni koji to sazivaju, da se dogovore o tome. To su sve stvari za koje ne treba formalna korespodencija. I za to ne treba vrijeđati te ljude. Ja poštujem ljude i one koji rade u kotlovnicama, a Milanović na ovaj način diskvalificira Orsata Miljenića", kazao je.

Na pitanje čuje li se telefonski s Milanovićem, odgovara: "Ne, nema nikakve potrebe za tim. Nakon ovoga...nakon njegove izjave da je Marko Milić yutelova škola... Šta vam je tu čudno?

Građani su nas birali da provodimo programe, a ne da vrijeđamo. Ako netko kontinuirano vrijeđa i laže zašto da se čujemo telefonom? Šta bi razgovarali, u vezi čega? U vezi koronavirusa, u vezi radnih mjesta, u vezi proračuna? O kojoj temi?", upitao se Plenković.