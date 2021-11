Od 15. studenoga na snagu stupaju nove mjere u Saboru. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je kako će oni koji se ne žele testirati ili nemaju COVID potvrdu, sjednice pratiti online.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predsjedao je 15. sjednicom Predsjedništva Hrvatskog sabora s predsjednicima Klubova zastupnika. Tema sjednice bila je dogovor o načinu rada Sabora u budućem razdoblju i dnevni red predstojeće sjednice Sabora.

U Sabor će se od ponedjeljka moći ući samo uz COVID potvrdu ili uz negativan test na koronu. Oni zastupnici koji se neće htjeti testirati neće moći u Sabor, a sjednicama će moći priključiti online Zastupnici koji imaju određene zdravstvane poteškoće trebaju od liječnika dobiti posebne potvrde i moći će u raspravama i glasovanju pristupiti također online. To se odnosi i na zastupnike koji su u samoizolaciji.

"Rasprava je bila dobra, na sjednici smo govorili o novom načinu rada Sabora od ponedjeljka", kazao je Jandroković.

"Od ponedjeljka, u Sabor će se moći ući samo s COVID potvrdom ili s negativnim testom na koronu. Oni koji nemaju COVID potvrdu moći će se testirati i s negativnim testom ući u Sabor. Oni koji se neće htjeti testirati i nemaju COVID potvrdu moći će sjednice pratiti online", kazao je Jandroković.

Jandroković još uvijek ne zna koliko zastupnika ima COVID potvrde, koliko ih je preboljelo koronu, a niti koliko ih je cijepljeno. Na pitanje o troškovima testiranja kazao je kako će u prvoj fazi troškove snositi - proračun.

Oni zastupnici koji imaju COVID potvrde a ne žele doći u Sabor - zaključak je da se njima neće omogućiti rad videovezom, ali će se pri prvom dolasku u Sabor registritrati i utvrditi se do kad ta potvrda traje. Oni će biti obavezni dolaziti u Sabor kako bi sudjelovali u raspravi.

COVID potvrd provjeravat će Saborska straža. Na pitanje jesu li zastupnici privilegirani u odnosu na druge zaposlenike, Jandroković odgovara:

"Pozicija zastupnika je već sada drugačija od nekih drugih zaposlenika. I sada neki ne dolaze na zasjedanja i tu su u privilegiranoj poziciji u odnosu na druge zaposlenike koji će zbog toga biti penalizirani. U ovoj situaciji tražili smo rješenja koje bi trebale biti razmjerne – zaštita zdravlja, ali ne možemo onemogućiti zastupniku koji je izabran od naroda da sudjeluje u raspravi. Ako se netko ne želi testirati ili nema COVID potvrdu, a želi sudjelovati u raspravi, video veza je način za koji smatramo da razmjerno rješava taj problem", naveo je Jandroković.

Na pitanje što je s onima koji neće spadati niti u jednu skupinu, Jandroković kaže kako ne postoji mogućnost penalizacije onih koji ne sudjeluju na sjednicama.

"Penalizacija se događa na izborima. Nismo išli u tom smjeru da financijski kažnjavamo zastupnike. Ako će biti bizarnih situacija, tada ćemo o tome razmišljati. Ne možemo ići iznad Ustava", kazao je.

Komentirao je sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Na pitanje treba li mijenjati zakon o obrani, rekao je:

"Trebamo se držati zakona. Predsjednik se ne drži zakona, on se nije držao zakona o sudovima, blagdanima, a sada ni obrane. Iznenađuje me blaga rasprava. Jedno su svađe, njegov način govora i bezobrazluk, s time se može živjeti, no kada počne kršiti zakon i mediji blagonaklono gledaju na to, onda to nije dobro. Ovo je potpuno nova politička situacija i ozbiljna je. Ne radi se o bezobraznom govoru, već o namjernom kršenju zakona", istaknuo je.

"To je opasna stvar, on misli da se može igrati. Važno je da javnost uđe u detalje tko poštuje, a tko krši zakon. Bilo bi dobro da se ova situacija riješi razumski i da se svi ponašaju u skladu sa zakonom. Ključno je da se svi protagonisti političkog života drže zakona", dodao je predsjednik Sabora.

Sastanak s Milanovićem

Na pitanje kako je izgledala sjednica, odgovara:

"Ne mogu komentirati sam sastanak. Ne bih prepričavao. Bilo je situacija koje su bile neprirodne, neobične, ali neću ih komentirati sada...on koristi bezobrazluk i agresiju kao način da izdominira kako u javnom prostoru tako i u ovim privatnim komunikacijama. Kao i u običnom životu dosta ljudi ustukne prema onima koji su nasilni i agresivni i bezobrazni, međutim ima onih koje to i motivira da se suprotstave. Neću vam iznositi što je bilo", kazao je.

Komentirao je uhićenje bivše ministrice Žalac: "Naravno da me iznenađuje, ali ne mogu komentirati nešto što sam sada prvi puta čuo", kazao je.