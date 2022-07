Novi ministar financija Marko Primorac daje izjavu u Saboru. Komentirao je rekordnu stopu inflacije i odgovorio na pitanje planira li uvesti porez na nekretnine. Tvrdi da se nije cijepio preko reda već po savjetu liječnika i da nije pod političkim pritiskom. Uvjerava da nije zbog političkog pritiska odustao od zalaganja na uvođenje poreza na nekretnine.

Hrvatski sabor u petak je sa 77 glasova za i 55 protiv potvrdio Marka Primorca za novog ministra financija, nakon što je bivši Zdravko Marić otišao iz Vlade na vlastiti zahtjev.

Nakon što je novi ministar Primorac prisegnuo da će dužnost obnašati savjesno i časno u skladu s Ustavom i zakonima, predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaželio mu je puno uspjeha u zahtjevnom i odgovornom radu.

Ministar je komentirao rekordnu stopu inflacije.

Naime, potrošačke cijene u Hrvatskoj porasle su u lipnju 12,1 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, što je najviša stopa inflacije otkada Državni zavod za statistiku (DZS) vodi te podatke, a ponajviše je posljedica rasta cijena goriva i hrane.

"Pred nama je izazovno razdoblje, siguran sam da će Vlada i za ovu situaciju pronači rješenje. Nisam još niti preuzeo dužnost, ali konzultirat ću se sa ostalim kolegama. U otvorenom dijalogu ćemo se pripremiti ono što dolazi na jesen", kazao je ministar.

O nadolazećem razdbolju rekao je: "Puno građana i poduzeća očekuje potporu Vlade, a inflacija pogađa najranjivije. Zasad potvrđujem da ću se zalagati da pakete mjera usmjerimo prema najugroženijima".

Uvjeren je da će moći dostojno zamijeniti ministra Marića. Na pitanje je li Marić pobjegao s broda koji tone, odgovara:

"Ne bih komentirao osobne poteze ministra Marića, ali radi se o ministru koji je predano radio posao, ali u njegove osobne razloge ne bih htio ulaziti". Kaže da porez na nekretnine nije na stolu, ali da je on koristan.

"To nije nešto što bi trebalo biti na repertuaru u iduće dvije godine", kazao je i pojasnio:

"Zalagao sam se na porez na nekretnine, zalažem se i dalje. On može restrukturirati porezno opterećenje. No, trenutno nije vrijeme za uvođenje tog poreza. Za to su potrebni preduvjeti – sređivanje zemljišnih knjiga itd. – potrebna je jaka komunikacijska kampanja... Trebaju nam kratkoročnije mjere", pojasnio je dodajući da to nije bio politički uvjet za ulazak u Vladu.

Ponovio je da porez na nekretnine ne treba u iduće dvije godine uvoditi ne iz političkih, već iz ekonomskih razloga.

Tvrdi i da nije pod ničijim pritiskom.

Kaže da se nije cijepio preko reda. "Nisam se cijepio preko reda, nego po savjetu liječnika. Ćorušić je pojasnio okolnosti cijepljenja, nemam što više o tome. Neću u javnost iznositi obiteljsku anamnezu. Apsolutno nisam ni ja ni supruga nikoga mitili, ucjenjivali, nikoga molili, nego smo na savjet liječnika došli i cijepili se. Da, mogli ste vidjeti da smo tražili brisanje članaka na savjet pravnika jer su tekstovi pisani selektivno".

Na pitanje hoće li se učlaniti u HDZ, odgovara: "Za sada ne".