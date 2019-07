Zvonimir Frka Petešić u ime Vlade novinarima je dao izjavu vezano za ostavku ministra državne imovine Gorana Marića. Kaže da je ministar premijera o ostavci obavijestio pismeno.

''Ministar je o tome u pismenoj formi obavijestio premijera i o tome je javnost obavijestio u Novom Vinodolskom'', rekao je Petešić.

Frka Petešić je pritom napravio mali lapsus. "Kao što ste čuli, ministar državne imovine, Goran Granić.... ovaj, Goran Marić...", rekao je predstojnik Ureda premijera

Hoće li ministarstvo državne imovine nakon odlaska Gorana Marića biti ukinuto, znat će se, kaže, nakon konzultacija koje su u tijeku.

Ostavka je rezultat razgovara koje su imali ministar i premijer prije nekoliko dana, rekao je Petešić.

Afera samostan, vikendica, brat... Sve afere ministra u ostavci Gorana Marića

Na pitanje hoće li se znati imena svih novih ministara odjednom, Petešić odgovara da ne zna.

Novinari su inzistirali na tome da odgovori je li premijer znao za to da će Marić dati ostavku, naročito stoga što je jutros davao izjavu, a to nije spomenuo, no odgovor nisu dobili.

Premijer već četiri dana nije davao izjave o najavljenoj rekonstrukciji, a Petešić kaže da će izjavu o tome dati kada procjeni da je za to trenutak.

Marić je uputio pismenu ostavku

Nedugo nakon izjave Frke Petešića iz Vlade je upućeno i kratko priopćenje. "Ministar državne imovine Goran Marić podnio je danas ostavku koja je rezultat njegova razgovora od prije nekoliko dana s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem. Predsjednik Vlade znao je da će ministar danas podnijeti ostavku. Ministar Goran Marić svoju je ostavku uputio predsjedniku Vlade u pisanoj formi, a o tome je obavijestio javnost prigodom svog posjeta Novom Vinodolskom", stoji u tom priopćenju.