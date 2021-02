Idući dani u cijeloj zemlji bit će sunčani i malo topliji, jutra ostaju hladna pa je potrebno dobro se zaštititi od hladnoće.

U središnjoj Hrvatskoj bit će sunčano uz postupnu naoblaku prema večeri. Uz slab vjetar, temperatura će dosezati i do 6 stupnjeva.

Na istoku zemlje cijeli će dan biti sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. Nakon vrlo hladnog jutra, u najtoplijem dijelu dana Slavonija će mjeriti od tri do pet stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici, ali i na sjevernom Jadranu prema kraju dana doći će do porasta naoblake. Na obali će bura oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. U gorju će se mjeriti od nula do četiri, na moru od pet do čak osam stupnjeva.

Sunčano vrijeme očekuje i Dalmaciju. Bura će slabjeti i na sjevernom dijelu okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura malo viša, do 9 stupnjeva.

U nastavku tjedna na kopnu će biti umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho. Ipak, u srijedu mjestimice može biti slabih oborina i to uglavnom u sjevernim i istočnim predjelima. Vjetar će biti slab. Jutra ostaju hladna, ali uz postupan porast temperature, dok će danju sredinom tjedna biti toplije.

Na moru djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Više oblaka očekuje se u srijedu, kada će ponegdje pasti kiša. Umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar tijekom utorka će oslabjeti. Od sredine tjedna temperatura će biti u blagom porastu, i jutarnja i dnevna.

