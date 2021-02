Vrijeme i dalje uglavnom sunčano i hladno, ali s temperaturama ipak iznad nule. Jučer nije nedostajalo sunca, ali je zato diljem zemlje bilo hladno. U unutrašnjosti je i danju temperatura bila ispod nule, dok je na moru ipak rasla, a uz smirivanje vjetra dan je bio vrlo ugodan. Bura će danas jačati duž cijele obale, a bit će i malo više oblaka, osobito na jugu pa će biti hladnije.

S jačanjem anticiklone nastavlja se pritjecanje hladnog zraka sa sjevera, dok će se južno od Jadrana premještati plitka ciklona. Danas će biti vjetrovito uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od minus deset do minus šest u nizinama, u gorju varira od minus trinaest do minus devet te od minus četiri do tri na moru.

U nizinama unutrašnjosti jutro je pretežno sunčano i vrlo hladno. U gorju je nešto više oblaka, osobito u Lici. Na sjevernom Jadranu je djelomice sunčano dok je u Dalmaciji nešto oblačnije, a pada i slab snijeg. Snježne pahulje zabijelile su i otok Hvar.

Olujni vjetar je pak stvorio problema na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče. Između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila, a obilazak je državnim cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca (DC27 i DC50) , izvijestio je u subotu ujutro HAK.

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su: katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Pula-Zadar, trajektne linije: Prizna-Žigljen, Porozina-Brestova, Lopar-Valbiska i Sobra-Prapratno.

Katamaranska linija 9603 Jelsa-Bol-Split isplovit će u 7 sati na relaciji Jelsa-Split, bez uplova u luku Bol.

Što nas čeka u ostatku vikenda

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne će prolazno biti više oblaka. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a temperatura će ostati ispod nule, uglavnom oko minus dva.

U Slavoniji i Baranji bit će pretežno sunčano, iako će na zapadu sredinom dana biti pojačane naoblake. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a u najtoplijem dijelu dana mjerit će se od minus četiri do minus jedan.

U gorju promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, ponegdje i koju pahulju snijega. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali vjetrovito. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim, pod Velebitom i orkanskim udarima. Danju će u gorju temperatura dosezati između minus osam i minus pet, a na moru od minus jedan do tri stupnja.

Sjever Dalmacije bit će pretežno sunčan, a prema jugu će biti sve više oblaka i povremeno malo susnježice ili snijega. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, a najviša dnevna temperatura od nula do pet stupnjeva.

Idući dani na kopnu će biti djelomice do pretežno sunčani i hladni. U nedjelju prolazno može biti malo više oblaka i malo snijega u gorju. Jutarnje temperature ostaju niske, a dnevne će blago porasti pa će uglavnom biti iznad nule.

Na moru će kraj ovog i početak sljedećeg tjedna biti pretežno sunčan, a zatim će prolazno doći jače naoblačenje. Umjerena i jaka bura s olujnim i orkanskim udarima u ponedjeljak će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura u blagom rastu, osobito dnevna.

Sunce je jučer mnoge izmamilo u šetnju, a velik dio zemlje i za vikend će biti sunčan. Nemojte zaboraviti da je, unatoč suncu, temperatura jako niska pa je potrebno dobro se zaštititi. Na moru će temperatura biti malo viša, ali bura će pojačavati osjet hladnoće, a uz to, Dalmaciji će oblaci donijeti i koju snježnu pahulju.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr