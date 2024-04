"Izbori su triler za svakog političkog novinara": Javljanje iz svih važnih stožera, zanimljivi gosti, izlazne ankete...

U srijedu izbore pratite na Novoj TV. U izbornim emisijama Nova TV analizira izlaznost, prve procjene, kao i same rezultate. Reporteri Dnevnika Nove TV javljaju se iz svih važnih stožera, a u studiju se voditeljskom dvojcu, Sabini Tandari Knezović i Hrvoju Krešiću pridružuju zanimljivi gosti. Posljednje probe za izbornu emisiju su odrađene. Iskusni reporterski dvojac spreman je za dinamičnu i uzbudljivu večer.



"Izborna noć, to je triler za svakog političkog novinara, definitivno večer puna preokreta i apsolutno moraš biti spreman na apsolutno sve scenarije", kaže Sabina Tandara Knezović.



"U stožerima je možda malo veća vreva i treba se izlaktarit do nekih boljih pozicija, sugovornika, ali ovdje je neko ukupno opterećenje veće, jer si zapravo cijelo vrijeme u pogonu", napominje Hrvoje Krešić.

U neizvjesnim i napetim izborima analizu i širi kontekst donijet će višegodišnja urednica vanjske politike komentatorica Ivana Petrović. Pratila je svake izbore dosad i ovaj put očekuje razne reakcije sa svih strana.



"To u svakom slučaju ovisi o izbornom rezultatu kojeg mi ne možemo ovog časa predvidjeti, ali mi ćemo sigurno u izbornoj noći, u posebnoj emisiji, u jednoj jako zgodnoj dramaturgiji analizirati izborne rezultate, pokušati vidjeti, tko bi s kim mogao koalirati", ističe Petrović.

Sve će to iz režije pod budnim okom pratiti urednica projekta - Željka Gulan.

Pročitajte i ovo jako nevrijeme FOTO/VIDEO Apokaliptični prizori i potop usred pustinje: Obilna kiša izazvala kaos u Dubaiju, putnički zrakoplov glisira po vodi

U studiju će se pridružiti i politolog Tihomir Cipek, s Fakulteta političkih znanosti. Od kratke kampanje do glasovanja usred tjedna - ovi su izbori donijeli puno novosti.

"Prvi put se događa mogućnost da netko vlada tri mandata za redom. A drugo, postoji mogućnost da će se vrlo teško sastaviti Vlada, pa se onda govori o nekakvoj manjinskoj Vladi", kaže Cipek.

Kako to izgleda iza političkih kulisa, iz prve ruke će govoriti bivši ministri Darko Milinović i Gordan Maras.

"To je uzbuđenje, ljudi čekaju, građani gledaju", kaže Maras.

Od samog jutra će se analizirati izlaznost, a na kraju dana, kada dobijemo izlazne ankete vidjet ćemo otprilike plus, minus nekoliko mandata kako su stranke prošle.



"A kada dođe do prvih izbornih rezultata - e tad se već gledaju brojevi mobitela, tko je s kim dobar, tko bi koga mogao nagovoriti da se priključi većini", kaže Milinović.

Pročitajte i ovo Na drugom kraju sunce VIDEO Nevrijeme zahvatilo Zagreb i okolicu, u dijelovima grada padala tuča

Da nije samo važno što se kaže nego i kako - pokazat će i komentari naše komunikacijske stručnjakinje Gabrijele Kišiček.



"Političari kada su pod utjecajem emocija bilo da je euforija ili razočaranje, oni pokušavaju ipak na neki način pokazati određenu sabranost, ali neki neverbalni znakovi ih mogu nekada odati", napominje Kišiček.

Izborni specijal na Novoj TV počinje već u 17 sati.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.