Talijanska desničarka Giorgia Meloni izgleda nezaustavljiva: sve ukazuje na to da će na izborima u nedjelju premoćno pobijediti, voditi prvu poslijeratnu krajnje desnu vladu u Italiji i postati njezinom prvom premijerkom. Od tinejdžerske aktivistkinje koja je hvalila Mussolinija do favoritkinje za prvu talijansku premijerku, Meloni je imala zanimljiv razvojni put, dovevši svoju krajnje desnu stranku nadomak vlasti. Prvi put u talijanskoj povijesti mladi u dobi od 18 do 24 godine imaju puna glasačka prava na općim izborima 25. rujna, što znači da njihov glas nikad nije bio važniji. Bivši premijer Silvio Berlusconi mladima piše na TikToku.

Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da je krajnje desna koalicija na čelu s njezinom Braćom Italije na najboljem putu da pobijedi na nedjeljnim izborima.

Odlučna i borbena dok kritizira Europsku uniju, masovnu imigraciju i "LGBT lobije", ta 45-godišnjakinja je osvojila razočarane birače i izgradila snažan osobni brend.

"Ja sam Giorgia, ja sam žena, ja sam majka, ja sam Talijanka, ja sam kršćanka", rekla je na skupu u Rimu 2019., što je postalo viralno nakon što je remixirano u dance pjesmu.

Braća Italije proistekla su iz talijanskog postfašističkog pokreta, ali Meloni se nastoji distancirati od takve prošlosti, premda je se ne želi posve odreći.

Zagovara tradicionalne katoličke obiteljske vrijednosti, ali kaže da će sačuvati talijanski zakon o pobačaju koji dopušta prekide trudnoće, ali omogućuje doktorima da odbiju provoditi ih.

No kaže da želi ženama koje misle da im je pobačaj jedina opcija dati pravo na izbor.

Spremna za vlast

Rođena u Rimu 15. siječnja 1977., Meloni je odrasla u radničkoj četvrti Garbatelli s majkom, pošto ih je otac ostavio.

Već se dugo bavi politikom. S 31 godinom bila je najmlađa ministrica u poslijeratnoj talijanskoj povijesti i bila je među osnivačima Braće Italije 2012. godine.

Na izborima 2018. njezina stranka osvojila je četiri posto glasova, a sada u anketama dobiva više od 24 posto.

Ako u nedjelju ostvari takav rezultat, Meloni bi bila ispred ne samo svojih suparnika, nego i koalicijskih partnera, protuimigrantske Lige Mattea Salvinija i stranke Forza Italia Silvija Berlusconija, u čijoj je vladi bila 2008. godine.

Meloni ide u prilog to što je njezina stranka bila jedina oporbena stranka zadnjih 18 mjeseci jer su sve ostale odlučile ući u vladu nacionalnog jedinstva dosadašnjeg premijera Maria Draghija.

Istodobno želi razuvjeriti one koji postavljaju pitanja o njezinu manjku iskustva, postavivši plakate sa sloganom "Spremna" širom zemlje.

Naglašava fiskalnu razboritost s obzirom na golemi talijanski dug, unatoč tome što njezina koalicija poziva na smanjenje poreza i veća socijalna davanja.

Njezino stajalište o Europi s godinama je postalo umjerenije i više ne želi da Italija napusti eurozonu i snažno podržava europske sankcije protiv Rusije zbog rata u Ukrajini.

No, govori da se Rim mora više zauzimati za svoje nacionalne interese i podržava mađarskog premijera Viktora Orbana u njegovim bitkama s Bruxellesom.

Neofašistička prošlost

Meloni je kao tinejdžerka bila aktivistkinja za mladež Talijanskog socijalnog pokreta (MSI) koji su osnovali pristaše fašističkog diktatora Benita Mussolinija nakon Drugog svjetskog rata.

U dobi od 19 godina, vodeći kampanju za krajnje desni Nacionalni savez, izjavila je za francusku televiziju da je "Mussolini bio dobar političar jer je sve što je radio radio za Italiju".

Pošto je izabrana za zastupnicu Nacionalnog saveza 2006., promijenila je retoriku, izjavivši da je diktator činio "pogreške", kao što su bili rasni zakoni, njegova autoritarnost i ulazak u Drugi svjetski rat na strani nacističke Njemačke Adolfa Hitlera.

Njezina stranka preuzela je ime iz prvog stiha talijanske himne, a njezin logo uključuje plamen koji je koristio i MSI, u bojama talijanske zastave. Odbila je pozive da promijeni logo, inzistirajući da plamen "nema ništa s fašizmom".

"Talijanska desnica prepustila je fašizam povijesti ima već više desetljeća", rekla je u video obraćanju stranim dopisnicima prošli mjesec. Insistira da u njezinoj stranci "nema prostora za nostalgiju".

Meloni ima kćer, rođenu 2006., s partnerom Andreom Giambrunom, televizijskim novinarom.

Mladi na izborima prvi put

Prvi put u talijanskoj povijesti mladi u dobi od 18 do 24 godine imaju puna glasačka prava na općim izborima 25. rujna, što znači da njihov glas nikad nije bio važniji.

Okončavši dugotrajnu anomaliju, minimalna dob za glasanje za Senat spuštena je s 25 na 18 godina, koliko je prag i za glasanje za Zastupnički dom. Dva doma parlamenta imaju jednake ovlasti.

"U smislu brojki, to naravno znači da mladi na ovim izborima znače više", rekao je Livio Gigliuto, potpredsjednik instituta za ispitivanja javnog mnijenja Istituto Piepoli. "Ključno pitanje je koliko će ih zaista glasati".

Promjena pravila odnosi se na 4,1 milijuna mladih od ukupno 51,4 milijuna birača, i premda stručnjaci za javno mnijenje kažu da bi ih značajan broj mogao apstinirati, političari otvoreno pokušavaju pridobiti njihovu potporu.

Berlusconi mladima piše na TikToku

U skladu sa svojim imidžem 'showmana', bivši premijer Silvio Berlusconi predvodi nastojanja da ih osvoji putem TikToka, s video snimkama u kojima im se obraća smiješnim glasom, zbija šale i poigrava se svojim imidžem plejboja.

"Obraćam se onima od vas starijima od 18 - da vas pitam da me upoznate sa svojim djevojkom? Nipošto! Pozivam vas da glasate 25. rujna i to da glasate za mene", poručio je prošli tjedan 85-godišnji Berlusconi.

Takvim šalama Berlusconi je dobio više od 2,5 milijuna lajkova na društvenoj mreži u manje od tri tjedna. Ali ne može se znati hoće li se to pretočiti i u glasove.

"Gledao sam Berlusconijeve video snimke na TikToku, ali zato što me nasmijavaju, a ne zato što želim glasati za njega", rekao je Alessandro Males (20), srednjoškolac iz Milana koji ne misli izići na izbore.

"Općenito, mislim da glasanje ne vodi do bilo kakvih promjena. Neovisno o tome tko je vlasti, za mene se ništa neće bitno promijeniti", rekao je.

Nade u politički povratak

Ispitivanje javnog mnijenja SWG instituta, čiji su rezultati objavljeni u kolovozu, pokazalo je da bi stopa suzdržanih među mladima mogla iznositi 34 do 38 posto. Ispitivanje je pokazalo da ih 43 posto vjeruje da je glasanje "besmisleno" jer političari "rade što god žele" jednom kada ih se izabere.

No to nije spriječilo stranke da svojim porukama ciljaju isključivo one koji će glasati prvi put.

Svi izborni programi sadrže velikodušna obećanja usmjerena na mlade koji imaju problema sa zaposlenjem ili studiranjem, uključujući pomoć za plaćanje školarina, hipoteka i stanarina, uvođenje minimalne plaće i zabranu neplaćenih stažiranja.

Demokratska stranka (lijevi centar) obećava i 10.000 eura 'miraza' za 18-godišnjake iz siromašnih obitelji i odašilje snažne poruke kad je riječ o klimatskim promjenama, pravu na pobačaj i pravima LGBTI osoba.

Ispitivanja pokazuju da su to najvažnije teme za mlade birače.

Vođa stranke Enrico Letta "zaista vjeruje da je to jedan od načina na koji možemo dostignuti desni centar", rekao je kandidat lijevog centra koji je želio ostati neimenovan.

To bi zaista bio veliki povratak jer je prije zabrane provođenja anketa dva tjedna prije izbora, koalicija Demokratske stranke dobivala manje od 30 posto glasova, u odnosu prema više od 45 posto za desnu koaliciju predvođenu Braćom Italije Giorgije Meloni.

Ispitivanje SWG-a iz kolovoza pokazalo je da je Demokratska stranka najpopularnija u dobnoj skupini od 18 do 24 godine s potporom od 19 posto, u odnosu prema 17 posto za Braću Italije i lijevi Pokret pet zvijezda.

Potpora za Pokret pet zvijezda postupno raste od kolovoza, uglavnom zahvaljujući tome što stranka zagovara bolju socijalnu skrb za nezaposlene i siromašne, pa bi na izborima u nedjelju mogla i iznenaditi svojim rezultatom.

"S obzirom na to što se nudi, ne bih glasao za nikoga drugoga", rekao je Enrico Garitta (26) iz Palerma.