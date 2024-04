Reakcije Mosta na rezultate anketa: "Bilo bi lijepo popeti se..."

U Hrvatskoj su održani parlamentarni izbori, a Dnevnik Nove TV je u 19 sati objavio prve izlazne ankete, prema kojima Most osvaja 9 saborskih mandata.

Nino Raspudić komentirao je prve izlazne ankete.

"Ovo su tek izlazne ankete i po ovome smo ostali na točno onome što smo imali – Most na osam, a partneri na jednom mandatu", rekao je.

"Dobra je vijest visoka izlaznost građana jer se Most oduvijek zalaže za veću participaciju građana u procesima odlučivanja. Kakva god kombinacija se složi, imat će dobar legitimitet", smatra Raspudić.

Na neki je način, napomenuo je, očekivao veliku izlaznost.

"Ono što je bilo pozitivno s ulaskom u igru Zorana Milanovića je što je došlo do veće političke nabrijanosti i veće izlaznosti. Nama ostalima je bio problem što se sve nekako svelo na duopol Milanovića i HDZ-a", istaknuo je Raspudić te dodao da bi "bilo lijepo kada bismo bili dvocifreni" u broju mandata.

"Nismo opali, a noć će pokazati jesmo li rasli. Ne znamo je li to sad granično i ovaj tip anketa se radi na vrlo malom uzorku. Došlo je do neke zamjene jer smo u devetoj izbornoj jedinici imali jedan, a u desetoj dva mandata. Sada je to obrnuto", istaknuo je.

Ove parlamentarne izbore 2024. godine obilježila je vrlo visoka izlaznost.

U Hrvatski sabor se bira 151 zastupnik, 140 u 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj, osam biraju pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici, a tri birači bez prebivališta u Hrvatskoj u 11. izbornoj jedinici koju čini cijeli svijet.

Polovica hrvatskih birača, odnosno njih više od 1,6 milijuna glasalo je u srijedu do 16:30 na izborima za 11. saziv Hrvatskoga sabora, izvijestilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP).

U postocima, glasalo je 50,6 posto birača što je velika razlika u odnosu na izbore prije četiri godine kada je do istog vremena glasovalo 34,04 posto, odnosno milijun i 150.000 birača.

O zastupnicima 11. saborskog saziva moglo je odlučivati 3 milijuna i 773.000 birača, 127.000 manje nego prije četiri godine. S prebivalištem u Hrvatskoj ih je 3 milijuna i 511.000, bez prebivališta u njoj, aktivno registriranih je 222.300 birača.