Stanovnici Siska nakon besane noći popravljaju što mogu, a noću će otići prijateljima, rodbini. Spavaju i po dvoranama koje su postale prihvatni centri.

Mnoge kuće su samo naizgled upotrebljive, što uz stalnu trešnju, predstavlja velik izazov. Oštećen je i gotovo stoljetni sisački most, jedan od najljepših mostova u Hrvatskoj.

Sisačka katedrala, koja je prekjučer u potresu ostala bez nekoliko crjepova, jučer je ostala bez krova. Glazbena škola također je znatno oštećena.

"Jučer smo proveli dan u parku do 17 sati, a onda smo se sklonili u šator kod prijatelja", rekla je Vlasta Ostrman. Damir Kunić, đakon u sisačkoj katedrali, kazao je: "Gore sam isto pogledao, vidi se kako nema krova..."

"Sinoć smo spavali kod prijateljice, sad smo došli po stvari pa idemo opet kod nje", rekao je Juraj Brlić.

U okolici Siska, točnije u mjestu Strašnik bila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić. Kazala je kako od 200-tinjak stanovnika sinoć nitko nije spavao u svojim kućama - prespavali su u šatorima i autima, no danas su stigle kamp-kućice pa će noć za neke biti nešto lakša. Na otvorenom se kuha i večera.

U šatoru je spavala i Maca Ivanović. Ispričala je kako je izgledao jučerašnji potres: "Bilo je u 12 i 10, dala sam si lijek i to je počelo tresti, guralo me od zida do zida. Bosa sam otišla van, kuća mi je ostala bez krova i dimnjaka.

Prenoćila sam ovdje, teško je, kiša pada, hladno je, nije to lijepo. Imamo dovoljno deka, ali ako tko doveze primit ćemo još, dobro će nam doći sve. Osjetimo i dalje svako podrhtavanje. Tko zna kako će to još sve biti."

Stjepan, ostac 12-ero djece, kazao je kako je potres njegovu suprugu i djecu zatekao u kući. "To je bio pakao. Bacalo ih je po prostorijama, sve je počelo padati sa zida, ormari, regali, crijep na krovištu, sve. Izgledalo je kao da se kuća ruši. Svi smo spavali zajedno, sa susjedima, u ovom našem blatnom šatoru."

Pomoć pristiže iz cijele Hrvatske, došla je vojska, iznijeli su šator, okitili su i bor, i u ovim teškim trenucima ne gube nadu.

