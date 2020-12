Volonteri i pripadnici Civilne zaštite Novu godinu će u Petrinji dočekati pomažući drugima. O izazovima koje nosi ova noć i dani koji predstoje reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš razgovarao je s ravnateljem Civilne zaštite Damirom Trutom.

Ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut kazao je u Petrinji da je situacija na terenu i dalje teška, no da sve imaju pod kontrolom te da snage na terenu odrađuju sve što trebaju.

Ključni izazovi za večeras, kazao je Trut, bit će grijanje: "Hladno je i oni koji nemaju grijanja imat će problema, ali mislim da je najveći dio stanovništva zbrinut. Struju je dobilo 95 posto sela, još su preostala tri manja zaseoka u glinskom i tri u petrinjskom kraju. Na terenu je 1500 ljudi, vatrogasci su uklanjali dimnjake s krovova, HGSS po terenu razvozi hranu i pomaže Crvenom križu.

Puno zemalja nam je ponudilo pomoć, ona stiže sa svih strana, uključila se 21 zemlja. Svi koji su došli ovdje vide kako je razmjer katastrofe jako velik. Hvala im svima, to je velika pomoć."

Na pitanje što se događa s Crvenim križem - onaj petrinjski je u diskomunikaciji s nacionalnim, hoće li ono što su građani poslali završiti u pravim rukama, Trut odgovara: "Evo, ovdje je 160 pripadnika Crvenog križa koji zaista rade izvanredan posao, mnogo su tona robe pretovarili preko svojih ruku. To su sve volonteri, uz pomoć vojske i drugih volontera rade taj posao.

Teško je, svi su umorni, možda je i došlo do nekakvog diskontinuiteta u međusobnoj komunikaciji, ali mislim da to nije slika situacije, situacija je daleko bolja. Crveni križ je odlična organizacija, oni dobro rade. To je humanitarna organizacija, oni za ovo područje rade po cijeloj Republici Hrvatskoj, a povezani su i međunarodno, tako da kroz njih i dolazi i međunarodna pomoć.

Danas je stigla i zaštitna oprema iz Grčke, i to velike količine, to će sigurno dobro doći i sada to postavljamo na terenu. Stigla je pomoć i iz drugih zemalja."

Trut je za kraj kazao i kako svima želi bolju, uspješniju 2021. godinu.

