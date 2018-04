Nakon što su u utorak na sudu u Londonu održano ročište o zahtjevu za izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj bivši čelnik Agrokora i dalje ne odustaje od optužbi na račun hrvatske Vlade. U novom intervjuu opet je ponovio optužbe, ali i istaknuo kako do sada nije poduzeo ništa protiv hrvatske države.

Ivica Todorić se osvrnuo na saslušanje o zahtjevu za izručenje te pojasnio zašto se nije branio.

"Ja do ovoga trenutka nisam ništa protiv svoje države poduzeo. Apsolutno ništa. Ono što je logično i na što imam pravo je da povedem investicionu tužbu, u Americi ili negdje drugdje, to bi bilo logično da napravim. Mogao sam na ovom suđenju ići na to da dokažem na koji se način Hrvatska država ponaša jer za to ima tisuće i tisuće dokaza. Nisam htio raditi štetu mojoj državi, blatiti moju državu. Zasad mislim da protiv mene nije država već pojedinci iz države, a vidjet će se iz kojih razloga, koji u ovom trenutku imaju opoziciju u vlasti", rekao je Todorić u intervjuu za N1.

Todorić je ponovno istaknuo da ga proganja trojac Plenković - Dalić - Božinović, a kao motiv je naveo - novac.

"Jeste li svjesni da je Martina Dalić rekla da je pisala lex Agrokor pred cijelom javnošću? Jeste li svjesni da je lex Agrokor jedan kriminalni dokument, da je unaprijed planirao roll up? Oni su par dana nakon što sam ja otišao htjeli pokrenuti roll up, ali im je sugerirano da to ne rade jer Knighthead nije kupio sve bodove. Ako pogledate lex Agrokor vidjet ćete s kolikom je namjerom ovo sve činjeno, vidjet ćete protuzakonite radnje. Ramljak imao pravo raditi što hoće i nitko ga ne može tužiti. I to je čak jedna banalna stvar u onome što oni rade, on je jedan dan potpisao ugovor Alex partnerima, kriminalcima koji su profesionalno njima govorili što raditi dalje, izučili ih, i onda istog trenutka su njegovoj firmi dali ugovor. Čak sam taj čin, to je sukob interesa, ali planiran je unaprijed, on je unaprijed bio zaštićen da može raditi te stvari."

Todorić je kazao i kako je bio pod velikim pritiskom i da je stoga potpisao lex Agrokor.

"Da ja nisam potpisao mogla su potpisati dva moja suradnika, pa onda neki dobavljač. Da ja nisam potpisao to bi se dogodilo. Ja sam bio pod jednim strašnim pritiskom i da sam išao u sukobe ja bih napravio ogromnu štetu, Agrokoru, suradnicima, firmi, Hrvatskoj...", rekao je Todorić i dodao kako Agrokor uopće nije bio u problemima.

"Ja ne govorim više o mojim brojkama jer se meni ne vjeruje. Oni su napravili kriminalnu reviziju za 2015. i 2016. godinu i to će se dokazati. Nikakvog problema nije bilo s plaćanjima, dugovima... Gospođa Dalić se pogubila, vidi da je pri kraju. Ja nisam imao nikakvih likvidnih problema, obaveza, ništa...".

Todorić je još pričao o Zdravku Mariću i kreditu HBOR-a te o navodnom ucjenjivanju dobavljača da pristanu na poslovanje s mjenicama.

"Pa neka tuže. Zadnje dvije, tri godine je sve pratio HNB i sve se s guvernerom Vujčićem se sve dogovaralo. U nulu, u sve su bili upućeni i sve se dogovaralo. Dali su nam zadatak da u tri godine riješimo male banke, da sredimo i dođemo u granice kako bi nas mogle financirati. Sve smo izvršili u dvije godine".

Opovrgnuo je i da su se s Agrokorovih računa plaćala privatna putovanja, za što DORH navodno ima dokaze.

"Laž. Zar vi možete vjerovati našem tužiteljstvu? Martini Dalić i Anti Ramljaku? To su čiste montaže, pokazat će sud. To je sve u knjigama i oni su sada ono što sam ja platio umjesto da su knjižili na moje troškove i pokrili moje troškove, oni su umanjivali moje troškove upravo toga IPO-a i ne znam čega.. Oni su Ramljak i kompanija, taj Wagner i njegovi ljudi".

Osvrnuo se i na navodnu kupovinu dionica u vlasništvu IBRD-a novcem Agrokora te konstatirao kako su te dionice njegovo vlasništvo.

"Nažalost su moje vlasništvo... Morate shvatiti da sam ja potpisao ugovor, uzeo sam novce da bih ih vratio, nisam ja to ukrao. To su moji ljudi, cijela firma znala zašto se to dogodilo. Agrokor bi to od mene otkupio ili.. Ja sam dužan 700 milijuna eura, jer je Dalić napravila takav zakon, ciljano je radila lopovluk. Ja sam dužan, znate da imam Agrokor, da idem na burzu i na temelju toga vam da kredit. I sad netko dođe i zakonom ti uzme firmu, obezvrijedi ti dionice, ne možeš dobiti nikakve nove novce ni vratiti..."

Ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića je optužio da je sklanjao sve tragove ministrice Dalić.

"Ona je nama direktno govorila da bježimo, da bude strašno, da je to užasno. Zvala je okolo ljude, slala SMS poruke, sve to postoji sve se zna, ali Božinović okolo ide, briše i sklanja, ali nije sve sklonio. Vidjet će on. To je čisti kriminal. Pod pritiscima, kada sam vidio što se događa, da su od mene napravili lopova... Što je bilo logičnije? Da sam išao u sukob s njima? To bi bio kraval, ne bih dao firmu, postavio bih nekoga drugoga i štetio bih i Agrokoru i zaposlenicima i državi Hrvatskoj, štetio bih svima."

Zatvora se, kaže, ne boji i planira se vratiti u Hrvatsku. Cijeli intervju možete pročitati OVDJE