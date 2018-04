Ivica Todorić danas bi se trebao pojaviti pred Westminsterskim sudom u Londonu, gdje počinje dvodnevna rasprava o hrvatskom zahtjevu za izručenje.

Vlasnik Agrokora osumnjičen je za gospodarska kaznena djela i štetu koja premašuje milijardu kuna. Imovina mu je blokirana, tužiteljstvu je nedostupan, ali istraga se nastavila.

Todorić i još 14 ljudi pod istragom su u Hrvatskoj zbog dužničke krize u Agrokoru, kompaniji koja u Hrvatskoj i regiji zapošljava 60.000 ljudi i nad kojom je nadzor preuzela hrvatska država.

Bivši šef Agrokora čitavo vrijeme je aktivan na internetskim servisima putem kojih je odbacio svoju krivnju, prozvavši visoke hrvatske dužnosnike za politički progon.

"Todorić će se pojaviti u 10 sati prijepodne po lokalnom vremenu na sudu u Westminsteru, ali ne zato što on to želi ili hoće, već zato što to po zakonu mora", izvijestio je u ponedjeljak iz Londona reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak, koji će pratiti razvoj događaja.

Uz Todorića će se na sudu pojaviti i njegovi engleski odvjetnici te hrvatski odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković, koja će se na sudu pojaviti u ulozi svjedoka-eksperta.

"Sloković će sudu pojasniti pravnu prirodu procesa koji se vodi protiv Todorića u Hrvatskoj. Kako doznajem, tužiteljstvo je s druge strane pripremilo jednu izuzetno obimnu dokumentaciju, kojom želi pokazati kako ovdje nema niti slova, niti riječi o političkom progonu, već da se jednostavno radi o gospodarskom kriminalu i da ne postoje apsolutno nikakve pravne zapreke da se Ivica Todorić izruči Hrvatskoj", kaže Jarak.

Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo od 18. listopada prošle godine vodi istragu protiv Todorića zbog sudjelovanja u nezakonitom pribavljanju milijardu i 142 milijuna kuna u slučaju Agrokor. Uz Todorića, istragom su obuhvaćeni njegovi sinovi Ante i Ivan te 12 Agrokorovih menadžera i revizora.

Ukupnoj šteti državno odvjetništvo pribraja i "nepripadnu imovinsku korist" od dodatnih 320 milijuna kuna pribavljenih za "jednu pravnu osobu" krivotvorenjem isprava i nezakonitim vođenjem poslovnih knjiga.

Tužiteljstvo je u međuvremenu pokrenulo novu istragu protiv Todorića i još tri osobe zbog malverzacija povezanih s nezakonitim isplatama pozajmica, pri čemu je za investitore nastala šteta od 47,5 milijuna kuna. Istragu je potom proširilo na sedmoricu osumnjičenika.

Todorić se protivi izručenju, tvrdi da u Hrvatskoj ne bi imao pošteno suđenje zbog ispolitiziranosti pravosuđa.

Odvjetnik Ivo Farčić smatra da je sud u Zagrebu svojim postupanjem u tom slučaju otklonio prigovore o političkom suđenju.

"Sud je ukinuo istražni zatvor svim osumnjičenima te je bio prilično liberalan i donio neke pozitivne odluke za njih u pogledu blokade imovine, tako da mislim da je ta slika ispolitiziranosti kaznenog postupka bitno narušena", govori Farčić. (Hina/D.Š.)