Ivica Todorić se oglasio na svom blogu tvrdeći da će do nagodbe doći, ali do one zakonite, koja bi zatvorila mogućnost tužbi za naknadu štete od Republike Hrvatske od nekoliko milijardi eura.

Posljednjom objavom na svom blogu Ivica Todorić piše kako interesna skupina "koju čine Borg, Knighthead, Alix, Dolički, zajedno s članovima hrvatske Vlade s kojom je ispreplela koruptivnu mrežu", pokušava svim silama progurati svoju "nagodbu".

"To je "nagodba" u kojoj oni uzimaju novac, u kojoj sakrivaju papire, u kojoj isisavaju sredstva iz Hrvatske, u kojoj stavljaju državni pečat na vlastitu korupciju i kriminal. To se ne smije dopustiti. Do pravedne nagodbe vjerovnika i svih dionika će doći i ona ne smije biti "nagodba" kriminalne interesne skupine", piše Todorić, koji je ponovio da će nagodba Agrokora i vjerovnika biti potpisana.

"Do nagodbe će doći, do zakonite nagodbe mora doći. Ta zakonita nagodba bi zatvorila mogućnost tužbi za naknadu štete od RH od nekoliko milijardi eura. Ta zakonita nagodba nije kontaminirana politikom, kriminalom, korupcijom. Zakonita nagodba će biti u skladu sa pravnim normama RH koje nisu donesene sa kriminalnom namjerom", piše Todorić.

Dodaje da sve okolnosti sada znaju svi glavni akteri. "O svemu je ovome izviještena i predsjednica države, Kolinda Grabar-Kitarović, i predsjednik Sabora, saborski zastupnici, Vlada, nadležna ministarstva, DORH, parlamentarne hrvatske stranke HDZ, SDP, Živi zid, MOST i drugi, kao i građani Hrvatske. Zato, prije važnih odluka koje će se narednih dana donositi, želim javno upozoriti na činjenice vezane na slučaj Agrokor kako bi oni koji odlučuju imali što više informacija", poručuje Todorić.

Piše da mu je izglasavanjem lex Agrokor oteta kompanija s oko 60.000 zaposlenika.

"Kako je danas vidljivo iz dokumenata, a o čemu sam ja proteklih mjeseci i sam na svojim blogovima svjedočio, otimanje Agrokora je napravljeno isključivo iz interesa određenih skupina i ljudi radi ostvarenja vlastite materijalne koristi. Činjenica je da je u trenutku kad je stigao njihov napad, Agrokor imao redovno poslovanje i nikakvih izvanrednih događanja, a posebno ne da bi se trebao donositi specijalni zakon i otimati firma. Istina je da su se te interesne skupine povezale sa najvišim predstavnicima hrvatskih vlasti. O svemu što sada govorim, proteklih dana čitamo u mailovima koji to dokumentiraju", piše Todorić, dodajući da ta interesna skupina želi iz Agrokora, a potom i iz Hrvatske, izvući ogroman novac na inozemne račune.

"Samo preko Roll-up ugovora više od jednu milijardu EUR. Taj Roll-up ugovor je napravljen samo radi pljačke. Agrokoru taj novac nije trebao i to je danas svima jasno", piše Todorić, dodajući da šteta od Roll-up ugovora iznosi oko milijardu eura.