Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu preinačilo je odluku suca istrage u dijelu koji se odnosi na jamstvo. Uz jamčevinu od 7 i pol milijuna kuna Ivica Todorić mogao bi izaći iz istražnog zatvora, rekao je za DNEVNIK.hr glasnogovornik Suda Krešimir Devčić.

Uz jamstvo određene su i mjere opreza: zabrana napuštanja boravišta, odnosno Zagreba i privremeno oduzimanje putovnice.

Ova odluka je konačna i na nju nema pravo žalbe, objasnio je Devčić.

Plati li 7 i pol milijuna kuna, Ivica Todorić rasplet može čekati na slobodi, a u suprotnom ostaje u Remetincu.

Todorićevi odvjetnici još nisu komentirali odluku, ali Jadranka Sloković jučer je izjavila da novca nemaju. ''Novca nemamo. Možemo u nekretninama, ali i s nekretninama imamo određene probleme'', rekla je odvjetnica.

Podsjetimo, nakon izručenja sudac istrage odredio je Todoriću istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Obrana je ponudila 118.000 funti jamčevine, koliko su platili u Londonu, no to je odbijeno. To je oko milijun kuna, a sad Sud traži 7 puta više.