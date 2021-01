U mjestu Strašnik gotovo da nema kuće koja je ostala čitava. Mještani nisu dvojili ni trenutka i na posao su krenuli sami.

"Mještani nisu dvojili, nisu čekali pomoć, sami su se bacili na posao, ali teško je raščistiti sve ono što je ostalo nakon razornog potresa. Ivici Goluboviću nije stradala samo kuća nego i staja, a za majku je od prijatelja dobio privremenu kamp kućicu", izvijestila je iz Strašnika reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Pravo je čudo da u Ivičinoj kući u trenutku potresa nikog nije bilo.

"Majka je baš izašla ovdje na put kad se sve složilo. Tih par minuta je odlučivalo da ostane živa", kaže Ivica Golubović.

Svoj Strašnik ne planira napustiti.

"To je ljubav prema ovom mjestu, uvijek nas nešto veže da ovdje ostanemo. Proživjeli smo rat, preživjeli smo sve pa nema razloga da ovaj put odustanemo. Mi ni ne možemo odustati", ističe Ivica Golubović.

Staja mu se srušila kada je iz nje izveo krave.



"Ne možete samo tako napustiti nešto gdje je život zadnjih 100 godina. Ipak je to presudno, nećemo i ne možemo otići, ne samo ja, nego nitko ovdje iz Strašnika. Ovdje mi je kuća srušena do kraja, u Petrinji je isto stradala, ali smo je donekle vratili u neko stanje. Život ide dalje, nismo mi narod koji je naučen kukati, hvala svima koji su nam pomogli, mnogo je prijatelja, to je ono što nas drži, što nam daje nadu da opstanemo i da budemo ovdje i dalje", poručuje Ivica.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr