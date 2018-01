Srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić izjavio je u povodu prosvjedne note hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova zbog izložbe o Jasenovcu u sjedištu UN-a u New Yorku, kako je "zaprepašten licemjerstvom i bezobrazlukom" službenog Zagreba i poručio da izložbu o zlodjelima ustaša u Jasenovcu treba organizirati Hrvatska, a ne Srbija

"Moram reći da sam zaprepašten licemjerstvom i bezobrazlukom Hrvatske. Prvo se Hrvatska protivila uopće takvoj jednoj izložbi. Ovu izložbu treba organizirati Hrvatska, a ne Srbija", rekao je Dačić, upitavši šta je lažno u njegovim izjavama na otvorenju izložbe o Jesenovcu u UN.

"Šta je u tome lažno? Ja sam rekao - evo, ja osobno preuzimam odgovornost i ako sam kriv, neka me smjene - da je to jedini logor u Europi koji nije bio pod Hitlerovom Njemačkom, nego pod ustašama, i drugo - da su tamo ljudi ubijani na najsvirepiji mogući način", rekao je Dačić.

U prosvjednoj noti hrvatskog MVEP-a izjave srbijanskog ministra Ivice Dačića na otvorenju izložbe u Jasenovcu u UN-u, u kojima je neizravno optužio Hrvatsku za rehabilitaciju ustaštva, ocjenjene su kao neistinite i uvredljive i navedeno je kako otvaraju pitanje je li Srbija doista zainteresirana za izgradnju dobrosusjedskih odnosa.

Dačić je ponovio ocjene da je u njemačkim konc-logorima bio drugačiji način ubijanja, u plinskim komorama, dok su u Jasenovcu to osobno činili čuvari natječući se tko će zaklati više Srba, Židova i Roma.

Pozivajući se na "poznatu činjenicu" koja je "napisana u hrvatskim izvorima", Dačić je u izjavi, koju prenosi Radio-televizija Srbije (RTS), naveo kako je tijekom jedne noći "pobjednik zaklao 1.360 Srba i to specijalno izrađenim oruđem za to - 'srbosjekom', nožem za klanje Srba".

Dačić je rekao da su na otvorenju izložbe o Jasenovcu troje preživjelih logoraša govorili kako su ubijana djeca i najavio da će na prosvjednu notu poslati pismeni odgovor u Zagreb.

"Trebali bi šutjeti iz počasti"

„Pošto su oni poslali telefaksom tu notu, ja ću im poslati preporučenom poštom imena i prezimena 20.000 djece ubijenih u Jasenovcu i drugim koncentracionim logorima. Barem bi trebali šutjeti iz počasti i sjećanja na te žrtve", poručio je Dačić.

Srbijanski ministar vanjskih poslova objasnio je i zašto je na otvorenju izložbe spomenuo hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, u kontekstu njegova posjeta muzeju Holokausta.

"Govorio sam o tome da je on obišao Yad Vashem u Jeruzalemu i rekao da je zaprepašten užasima Holokausta. Istina, spomenuo je samo Židove ... ali, podsjetit ću da su u Jasenovcu osim Židova prije svega stradali Srbi zato što su bili Srbi, zato što je službena politika ustaškog režima bila - trećinu Srba pobiti, trećinu pokrstiti, a trećinu protjerati. I to je radio i govorio Mile Budak. Koliko gradova danas u Hrvatskoj ima ulicu koja se po njemu zove?", upitao je Dačić.

Dačić je dodao da je nemoguće da se dogodi da ispred Mauthausena ili Dachaua stoji „heil Hitler" ili „sieg heil", kao što je ispred logora u Jasenovcu stajala tabla s natpisom „za dom spremni".

On je ponovio poruku kako izložba o Jasenovcu u sjedištu UN-u nije uperena protiv Hrvatske, već protiv zločinaca i onih koji pravdaju ustaške zločine, umanjuju ih i relativiziraju.

"Ako ne želimo da ikada više ne bude ovakvih zločina, onda trebamo svi zajedno sudjelovati u obilježavanju ovakvih zločina i zato sam zaprepašten zbog ovakve prosvjedne note", rekao je Dačić, naglasivši kako ne može vjerovati da se "netko još ljuti" zbog izložbe.

„I mi se trebamo ispričavati što smo organizirali izložbu o tome kako su nas klali i ubijali. To je stvarno vrhunac licemjerstva i bezobrazluka", ocijenio je Dačić.

On je poručio kako je spreman snositi "sve konzekvence" ukoliko njegove izjave podrazumijevaju narušavanje odnosa Srbije i Hrvatske, ali drži povjesno važnim za srpski narod "da se istina o Jasenovcu čula u UN-u".

Dačić u izjavi uvjerava kako nije govorio o aktualnoj Hrvatskoj, već o NDH koja je bila „velika Hrvatska, do Zemuna, Novog Sada i Šapca" i zapitao „kada je to velika Srbija uopće postojala" jer se danas u svakom govoru "govori o velikosrpskoj agresiji, a to je velikohrvatska agresija, koja je obuhvaćala i BiH i dio Srbije".

"Zašto su se oni prepoznali"

Ustvrdivši da Srbija uvažava hrvatske i bilo čije žrtve u svakom ratu, Dačić sugerira kako bi se svi trebali "pokloniti sjenama onih koji su stradali od ustaškog noža".

„Ne znam zašto su se oni prepoznali? Ja sam rekao da to nije upereno ni protiv koga, osim protiv zločinaca ili onih koji opravdavaju te zločine", zaključio je Dačić, komentirajući prosvjednu novu MVEP Hrvatske.

MVEP je uputio notu srbijanskom veleposlanstvu u Zagrebu izražavajući nezadovoljstvo zbog Dačićevih izjava na otvaranju izložbe o Jasenovcu u sjedištu UN-a u New Yorku 25. siječnja.

"Izjave ministra Dačića u UN-u pokazale su da Srbija nastavlja sa zloupotrebom i manipuliranjem žrtvama Jasenovca u dnevnopolitičke svrhe", stoji u priopćenju MVEP-a. (Hina)