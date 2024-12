Ivana Petrović o predsjedničkoj kampanji: "Nisam čula niti jednu pravu strukturiranu misao"

U studiju Dnevnika Nove TV je gostovala urednica vanjske politike i komentatorica Ivana Petrović koja se osvrnula na predsjedničke izbore.

"Kandidati su se uglavnom sveli na komentatore društveno-političkih zbivanja, od nikoga od njih nisam čula nijednu pravu strukturiranu misao o onome o čemu predsjednik ima ovlasti. Te ovlasti možda nisu prevelike, ali su itekako važne.

Primjerice nismo čuli što kandidati misle o pitanjima nacionalne sigurnosti - dočekali smo epohalna vremena sa slabim institucijama, nismo čuli što u tom smislu kane napraviti. Ovlast predsjednika je da usmjerava rad sigurnosnih službi i potpisuje šefove tih službi, vojne i civilne.

Nismo čuli što smatraju kao ključnu rak ranu, osim korupcije o kojoj svi govore. Je li to možda izmijena Ustava u određenim segmentima, jesu li spremni tu temu predložiti Vladi za zajedničku sjednicu, što predsjednik može, a može i nazočiti toj sjednici kako bi Vlada i predsjednik zajednički razmotrili određeno pitanje.

Nismo čuli ni o reformi zakona o obrani, gdje svatko ima svoju nadležnost i to vidimo i u odnosu na ministra obrane, predsjednika i Vlade. Aktualni predsjednik Milanović to svakako ne podržava, ali ovi drugi kandidati, podržavaju li oni ideju aktualnog ministra Anušića, kako vide svoju ulogu? Ništa od toga nismo čuli, vanjskom politkom se uopće ne bave", rekla je Petrović.

Petrović se osvrnula na situaciju s Ukrajinom. Objasnila je da se dosta govorilo o misiji NSATU te odlasku vojnika u Wiesbaden. Samo je jedan kandidat bio izričito za, no Petrović nije navela tko kako ne bi iskazivala preferenciju. Navodi kako je dio bio protiv, a dio neodlučan - na kojima se vidio strah od gubitka dijela glasača. "Mislim da je dužnost kandidata da objasni što je to i ako su za, da objasne zašto je to tako. Jer ovako ispada da dobar dio njih, baš kao i dio saborskih zastupnika, ne poznaje osnove Sjevernoatlanskog saveza", rekla je.

Ističe da je jedan kandidat rekao da Srbija neće imati napredak u pregovorima s EU zbog Hrvatske, ako ne kaže gdje su nestali iz Domovinskog rata. "Toliko je godina prošlo od Domovinskog rata, pa svatko tko je imalo upućen zna da je u Srbiji arhiv i da postoje zaobilazni putevi kojima se može saznati gdje su posmrtni ostatci. Ja to neću sada javno govoriti, ali kandidat za predsjednika bi, po meni, trebao reći da očekuje dogovor s Vladom i objasniti kako će realizirati to pitanje".

Prokomentirala je i činjenicu da je Hrvatska blokirala poglavlja Srbiji i Crnoj Gori koje pokušavaju ući u EU. "Pitanje je follow up-a, do kada će to držati? To će sigurno ući u idući predsjednički mandat, koja je njihova vizija, koja je strategija?".

Rekla je također da je potrebno očitovati se o pitanju ulaska Albanije i Crne Gore u EU te o budućnosti odnosa s SAD-om uzimajući u obzir novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa.

Ističe da je važno očitovati se i o diplomatskim odnosima s Rusijom.

"To su sve pitanja na koja bih ja htjela čuti odgovor od kandidata, ali smišljene, pametne i strateški uokvirene", zaključila je.

