Ivana Petrović komentirala je završetak hrvatskog predsjedanja Vijeće Europske unije. Pritom je uživo u razgovoru u Dnevniku Nove TV istaknula dobre strane predsjedanje, ali i propuste koji su tijekom tih šest napravljeni.

Petrović je rekla da se predsjedanje po prvi put u povijesti odvijalo u izvanrednim okolnostima tako da je donekle oštećen po njezinom mišljenju odličan slogan hrvatskog predsjedanja koji je glasio: "Snažna Europa u svijetu punom izazova".

"Ono što bih u svakom slučaju izdvojila je Konferencija EU – Zapadni Balkan koja je održana videovezom. To je trebao biti jedan veliki događaj, događaj od kojeg se jako puno očekivalo. Iz njega je proizašla deklaracija koja je vrlo bitna i koja kaže da će se zemlje Europske unije svake dvije godine sastajati sa zemljama Zapadnog Balkana", rekla je.

Također, Petrović je spomenula da je tijekom predsjedanja donesen Fond za oporavak te istaknula da je donesen u 20 dana, što je bio slučaj bez presedana.

"Iz njega bi Hrvatska trebala dobiti 10 milijardi eura, od kojih je sedam bespovratnih. Fond se sastoji od tri stupa. Iz prvog će novac stići već ove jeseni, ali treći je jako zanimljiv jer je namijenjen zdravstvu i to je prvi put u povijesti Europske unije. To treba iskoristiti jer je pitanje kad će i hoće li se to ponoviti", rekla je Petrović.

Ipak, istaknula je da je tijekom zasjedanja bilo stvari koje su se mogle bolje napraviti.

"Očekivala sam malo oštriju reakciju Hrvatske po pitanju zaštite europskih vrijednosti u vrijeme koronakrize, kada je Mađarska napravila jednu težu povredu vladavine prava. Druga stvar, sjetimo se da je na početku predsjedanje Erdogan pustio izbjeglice na granice Europske unije i nastao je kaos. Žao mi je i što se Hrvatksa nije stigla baviti reformom Dublinskog sporazuma koji regulira migracije na području Europske unije", rekla je.

Na kraju je rekla da će ovo predsjedanje ostati "zapisano kao jedinstvo u povijesti i mislim da Hrvatsku treba pohvaliti na brzini, snalažljivosti i načinu na koji je prenamijenila sve te silne sastanke tako da to ipak ostane u određenom dobrom okviru".

