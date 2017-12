Neuobičajeno je dugo trajao sastanak premijera Andreja Plenkovića i njegovog slovenskog kolege Mire Cerara u petak u Bruxellesu.

Nakon sastanaka hrvatskog i slovenskog premijera novinari su dobili naoko ista, ali dijametralno suprotna stajališta. Stajalište hrvatskog premijera koji i dalje drži da je to isključivo bilateralno pitanje i stajalište slovenskog premijera koji inzistira na implementaciji arbitražne odluke.

Naoko zato jer kad se bolje iščita, onda se vidi da oni očito jesu dogovorili nekakve smjernice koje još neće prezentirati svojim javnostima. Premijer Cerar je, ne zaboravimo, nekoliko mjeseci pred izbore.

Dogovorili su ideologiju, da neće biti jednostranih poteza, da neće biti incidenata, a premijer Cerar je još u petak ujutro rekao da neće dolaziti u Zagreb, jer da nema smisla da ide u Zagreb osim ako Hrvatska ne ponudi rješenje granice na kopnu u onim dijelovima u kojima je arbitražna odluka nije odredila.

Ovo je ipak jedna promjena, napredak. Važno i zanimljivo je to što su oba premijera na pitanje koja je bila platforma za njihov dugi sastanak odgovorili - premijer Plenković je diplomatski i u svom stilu odgovorio da su to bili dobrosusjedski odnosi i to je više puta naglašavao. Premijer Cerar je bio konkretniji i rekao da su to bili nalazi ekspertnih timova hrvatske i slovenske Vlade i po pitanju granice. Znači, nije rekao da mu je glavna platforma bila arbitražna odluka koju želi implementirati.

Također je rekao, on to mora reći zbog svoje javnosti, da je ovo bio zadnji napor pred 29.12., kada taj rok istječe.

Nije bilo predstavnika Europske komisije. Na ovom sastanku bili su samo njih dvojica. Europska komisija ispočetka je rekla da se ta odluka mora implementirati, a nakon toga da je to i bilateralno pitanje. U svakom slučaju traži se, po meni, neko treće inovativno rješenje.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr