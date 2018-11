Nakon što je Ministarstvo zdravstva objavilo rezultate inspekcije u slučajevima kiretaže koji su pokrenuli lavinu reakcija u javnosti, priopćenjem se oglasila i saborska zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić.

Ivana Ninčević Lesandrić u Saboru je prije nekoliko tjedana iznijela svoje traumatično iskustvo za vrijeme postupka kiretaže u splitskoj bolnici. To je potaknulo brojne žene da javno progovore o svojim iskustvima za vrijeme takvog medicinskog postupka.

Stoga je Ministarstvo zdravstva u bolnice poslalo inspekciju te danas objavilo njihov rezultate. Nakon objave rezultata. Ninčević Lesandrić javila se priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

“Kada sam odlučila progovoriti o svom osobnom slučaju i iznijeti svoju intimu, na umu sam imala potaknuti odgovorne da prestane praksa za ženu fizički bolnog postupka. On se, u današnjim uvjetima, prilično jednostavno može učiniti manje bolnim. Jer, psihičku bol i traumu kada izgubite dijete, ne može baš ništa ublažiti. Itekako je važna komunikacija i empatija liječnika prema pacijentici i na to sam također ukazala, jer bi takav način mogao biti dobar put da se ženama olakša ova trauma. Da im se objasni postupak i posljedice, a ne da se pokušava osporiti svaku riječ jer su se pogrešno izrazile. Nije kiretaža nego vakum, nije vezanje nego fiksiranje. Posve je jasno da je medicinskom osoblju to svakodnevni postupak, ali pacijentici je psihička I fizička trauma.

Smatram da je se ne smijemo ustručavati ukazati na pogreške, nego se fokusirati da ih ispravimo. To je u interesu svih nas, jer vjerujem da svi težimo boljem zdravstvenom sustavu. I opet ponavljam, komunikacija I barem malo strpljenja, jako su važni, na to su stotine žena ukazivale. Nadam se da će se tretman pacijentica ipak poboljšati. Jer, toliko je žena skupilo hrabrosti da javno progovori o svom traumatičnom iskustvu, samo zbog toga da u budućnosti više ni jedna žena ne mora proći kroz tu traumu. Smatram da bi trebali biti društvo u kojem se nepravilnosti neće prijavljivati anonimno, zbog straha od osude i u kojem će kritike biti poticaj da se sustav usavrši, a ne da se sankcionira i na stup srama stavlja one koji ukažu na greške. Tome težim i za to se zalažem."