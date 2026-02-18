Kekin o šokantnom legalnom bijelom prahu na tržištu: "Ovo promovira uzimanje droge i pali sve crvene alarme"

Državni inspektorat pokrenuo je izvide oko skandaloznog novog proizvoda koji se pojavio na hrvatskom tržištu. Riječ je o bijelom prahu koji se u tijelo unosi šmrkanjem, a koji je po svojem sastavu sličan energetskom piću, samo u puno manjoj količini.

Prah koji je izgledom i pakiranjem dizajniran tako da podsjeća na ilegalne droge, dostupan je u širokoj maloprodaji i raširen među maloljetnicima.

Dok državne institucije cijeli slučaj tek istražuju, stručnjaci upozoravaju: osim što je potencijalno štetan, takav proizvod duboko je - nemoralan.

Ivana Kekin, predsjednica saborskog odbora za zdravstvo i psihijatrica, gostovala je u Dnevniku Nove TV i komentirala kako je moguće da se to nađe legalno na tržištu, proizvod koji djecu uči kako izgleda uzimanje kokaina.

"Mislim da je većina građana, kao i ja, bila zaprepaštena da nešto takvo uopće postoji. Treba utvrditi koji je uopće kemijski sastav toga, u ovom trenutku se tvrdi da u njemu nema nedozvoljenih supstanci, ali čak i da ih nema, način na koji se on primjenjuje, način na koji se taj proizvod reklamira, možemo već sada reći da simulira i promovira uzimanje tvari koje su apsolutno zabranjene i štetne i potiču ovisnost i da je osobito rizičan za djecu i mlade.

Zato su neke zemlje, poput Francuske, upravo s tim elementom takav proizvod zabranile. Odmah su reagirale, i to od Ministarstva zdravstva u Francuskoj, i rekle da upravo po tom ključu, dakle ništa drugo nije bilo potrebno osim da je takva simulacija uzimanja droge plus to koliko on utječe na djecu i mlade, da on nije dozvoljen", rekla je Kekin.

Ivana Kekin Foto: Dnevnik Nove TV

Na pitanje može li se uspoređivati s energetskim pićima ili je rizik veći zbog načina konzumacije, udisanja kroz nos, Kekin kaže: "Ni energetska pića nisu neka sreća, znamo da klinci to znaju kombinirati s alkoholom i to može imati posljedice na zdravlje, pa i tragične posljedice, ali ovo gdje se još dodatno normalizira uzimanje droge, to je osobito problematično.

Moramo uzeti u obzir da imamo porast konzumacije kokaina i u Hrvatskoj i svuda u Europi, i to onda još više pali crvene alarme."

Na pitanje koje su moguće zdravstvene posljedice kod maloljetnika odgovara: "Mi tek trebamo vidjeti, jer kemijske tvari koje su na deklaraciji, ne bi bilo prvi put da nisu potpuno točne, ono što nije dobro je da se stvara dojam da djeci treba neka dodatna energija..."

Više o svemu pogledajte u videoprilogu.