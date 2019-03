Najgledanija domaća televizija Nova TV nakon 10 godina dobila je novi vizualni identitet. Direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Nove TV Ivana Galić Baksa objasnila zašto je došlo novog izgleda i podsjetila na povezanost najjače Hrvatske multimedijalne grupacije i njezinih gledatelja.

Glavni motiv koji se skriva iza novog logotipa jest zajedništvo Nove TV i njezine brojne publike, a istovremeno je to i podsjetnik na timski rad koji je temelj zavidnog uspjeha najgledanije domaće televizije, objasnila je direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Ivana Galić Baksa.

Gledateljima je predstavljen novi vizualni identitet Nove TV. Koja je osnovna poruka ove promjene i zašto je odabran baš ovaj trenutak za takvu promjenu?

Nakon deset godina odlučili smo osvježiti svoj vizualni identitet, modernizirati ga u skladu s promjenama na tržištu i našom vizijom te pripremiti za budućnost. Brend Nove TV već godinama je sinonim za snagu, zabavu, povjerenje i relevantnu informaciju. Osnovna je poruka našeg novog vizualnog identiteta zajedništvo, a pod tim mislimo na zajedništvo i partnerstvo s našom publikom, no i zajedništvo koje gradimo i interno unutar naše tvrtke. Ovo je pravi trenutak za ovakvu promjenu – naš brend nikada nije bio jači niti su naši rezultati gledanosti ikada bili bolji.

Nova TV često je glas upravo naših gledatelja i željeli smo to i pokazati. Osim toga, transformirali smo se kao tvrtka posljednjih godina u vodeću multimedijalnu platformu te se već dugo ne obraćamo samo gledateljima već i korisnicima svih naših platformi unutar grupacije Nova TV. Samim time, nadogradili smo našu komunikaciju i u grafičkom i vizualnom smislu novim komunikacijskim kanalima te dinamiku grafika na ekranu učinili interaktivnom i modularnom, a grafički izraz modernijim i dinamičnijim. Vjerujem da se na taj način još više približavamo svim našim korisnicima, nastavljamo biti okrenuti interesima naše publike te i dalje intenzivno raditi na tom izgrađenom zajedništvu baziranom na povjerenju.



Nova TV poznata je po dizanju standarda, inovativnosti i kreativnosti, pa nas zanima čije je idejno rješenje kreativnog koncepta kojem svjedočimo i tko je sve sudjelovao u ovoj promjeni koja je vidljiva ne samo na ekranu već i u drugim segmentima prezentacije brenda Nove TV.

Idejno rješenje i originalni kreativni koncept realizirao je tim marketinga Nove TV u suradnji s poznatom svjetskom agencijom Red Bee Media. Svaki marketingaš zna koliko je dugotrajan, zahtijevan i kompleksan posao rebrendinga za cijelu tvrtku, a posebno za brend koji je godinama vodeći i omiljen u svojoj kategoriji, kako na ekranu, tako i u svakom detalju koji komunicira sa internom i eksternom publikom. Posljednjih par godina osvajajući internacionalne nagrade u raznim sektorima našeg poslovanja dokazujemo da ne postoji razlika u kvaliteti naše produkcije i kreativnosti u usporedbi s bilo kojom vodećom medijskom kućom na svijetu. Ponosna sam što smo još jednom pokazali kako na Novoj TV rade redom vrhunski profesionalci koji bez iznimke rade na najvišem svjetskom nivou.



Primjećujemo, diljem Hrvatske su snimani vizuali (identi) na koje je integriran i novi logo Nove TV. Koliko je zahtjevno bilo snimiti idente po cijeloj Hrvatskoj, koje su to sve lokacije i zašto baš te?

Pozicioniranje našeg brenda odražava suštinu nas kao tvrtke – služimo gledateljima, dajemo im glas, te osim što ih informiramo, trudimo se i zabaviti ih, i to svake minute svakog dana. Svojim predanim radom uspješno to radimo već godinama, a oni nam to vjerno vraćaju svojom lojalnošću već desetljeće. Naši korisnici, neovisno na kojoj od naših platformi, naši su istinski partneri, i to svakodnevno i najčešće u njihovom vlastitom domu. Upravo zato smo htjeli pokazati da prepoznajemo i poštujemo, te na neki način slavimo naše dugogodišnje prijateljstvo.

Nova TV je oduvijek bila jedan od najjačih hrvatskih nacionalnih brendova te smo između ostalog i željeli prikazati i promovirati ljepote i specifičnosti naših regija. Koncept smo bazirali na prepoznatljivim motivima pojedinih regija u raznim dijelovima Hrvatske, od Slavonije, Dalmacije, Istre, Zagreba, Zagorja... Planiramo redovno osvježavati motive te snimati na područjima koja u prvom navratu nismo uvrstili. Sve smo spotove snimili s lokalnim stanovništvom toga kraja na autentičnim lokacijama te smo i na taj način komunicirali osnovnu poruku – zajedništvo svih naših krajeva i korisnika. Snimali smo tijekom prošle godine. Bilo je dinamično i lijepo, no to tako uvijek bude kada je dobra atmosfera, jasan cilj i kreativan koncept koji inspirira. Na kraju svakog od identa, ljudi svojim pozicioniranjem, i kao figurativni sudionici u našem radu, formiraju kružni oblik unutar kojega se pojavljuje logo Nove TV, poznati kružni oblik koji nas prati od početka te je i dalje naš ključni grafički element.



Nakon točno 10 godina nastalo je novo ruho Nove TV koje simbolično i zaokružuje i to jedno razdoblje, pa nam recite kao direktorica marketinga PR-a i korporativnih komunikacija Nove TV i osoba s višegodišnjem iskustvom upravljanjem robnim markama, kakve su Vaše prognoze – kako vidite brend Nove TV tijekom narednih 10 godina?

Naš svaki dan u svakom je smislu novi izazov, nova transformacija i novi početak, dok je naš zadatak da uvijek iznova istražujemo, informiramo, zabavimo i iznenadimo svojim brendom. To je ono što naš posao čini uvijek novim, nepredvidljivim i tako uzbudljivim. Zato ga i radimo s veseljem i na zadovoljstvo svojih gledatelja. Pred nama su zasigurno i dalje jako uzbudljiva vremena u kojima ćemo nastaviti osluškivati našu publiku, odgovarati na njihove potrebe te kontinuiranim ulaganjem u ljude, tehnologiju, kvalitetnu produkciju i program graditi zajedništvo kroz snažan, prepoznatljiv i gledateljima blizak brend Nove TV i svih njezinih podbrendova.