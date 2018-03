Kada je u pitanju broj žena na rukovodećim pozicijama u tvrtkama i kompanijama, u Europi i Hrvatskoj stanje je isto – više je žena visokoobrazovano, ali ih je na kraju puno manje na rukovodećim pozicijama. Isto vrijedi za većinu medijskih kuća. Ali ne i za Novu TV.

Jedan je izvještaj Europskog parlamenta početkom ove godine prošao pomalo nezamijećeno. Radi se o izvještaju koji pokazuje da su žene u Europi znatno manje zastupljene na rukovodećim pozicijama u kompanijama.

Proučili smo podatke i shvatili da isto vrijedi i za medijske kompanije. Ali ne i za Novu TV. Ovdje od deset odjela njih šest vode upravo žene. A od dva člana Uprave jedna je žena – Diana Roginić.

Na čelu Informativnog programa nalazi se Ksenija Kardum, Odjel marketinga i korporativnih komunikacija vodi Ivana Galić Baksa, direktorica je produkcije Sanja Tucman, Ljudske resurse vodi Hrvojka Kutle, Odjel prodaje Renata Hafner, a glavna je urednica Nove TV Zrinka Jankov.

Dakle, od 12 vodećih pozicija na Novoj TV sedam ih pripada ženama. Puno bolja slika od prosjeka Europe i podataka iz izvještaja Europskog parlamenta: ''Iako žene čine većinu osoba sa sveučilišnom diplomom u sektoru novinarstva i medija u EU-u (68%), i dalje su u velikoj mjeri nedovoljno zastupljene u medijima, posebno na razini donošenja odluka i na vodećim položajima. Na svim upravljačkim razinama 32% visokih položaja na kojima se donose odluke drže žene, dok je ta brojka još niža za žene na najvećem strateškom položaju glavnog izvršnog direktora i iznosi 16%. Među članovima uprave također ima malo žena – samo 25%''.

Direktorice Nove TV ispričale su kako je to ''plivati protiv struje'' u sektoru u kojem su na vodećim položajima inače u manjini.

‘’Činjenicu da sam žena nikad sebi nisam postavila kao ograničavajući faktor’’

Diana Roginić, članica uprave i direktorica financija: ‘’Imam dinamičan i odgovoran posao koji me ispunjava’’

Vodeća pozicija u svakoj firmi, pa tako i u medijskom sektoru, rezultat je znanja, iskustva, predanog rada i dovoljne količine ambicije i hrabrosti. Sporedna je informacija radi li se o ženi ili muškarcu na vodećoj funkciji. Činjenicu da sam žena nikad sebi nisam postavila kao ograničavajući faktor, a očekujem isti stav i od svog okruženja. Nisam sklona generaliziranju karakteristika žena i muškaraca. Različite pozicije i različite djelatnosti zahtijevaju različita specijalistička znanja i vještine koje nisu uvjetovane spolom. Ako baš nešto trebam izdvojiti kao učestalu komparativnu prednost žena, to bi bila sposobnost istovremenog upravljanja s više različitih aktivnosti, multitasking'', kaže Diana Roginić, članica uprave Nove TV i direktorica financija.

‘’Treba stvoriti društvene i ekonomske uvjete koji će ženama dopustiti da se više bave profesionalnim izazovima’’

Ksenija Kardum, direktorica informativnog programa: ‘’Moj je posao kao svakodnevno opetovano uzlijetanje zrakoplova. Jako volim taj osjećaj kada se odvoji od zemlje i lagano krene u nebo. E, tako vam je raditi u Informativnom programu.’’

''Kada radite za tvrtku u kojoj većinu vodećih pozicija drže žene, ne čini vam se da je to baš nešto čudno. Kada pogledate širu sliku, onda ispada da jest. Iako mislim da je ženama u medijima generalno, ne samo na vodećim pozicijama, teže. Ovo je posao koji morate živjeti od 0 do 24 ako ga želite raditi dobro. Prije ili kasnije u životu dođe trenutak izbora – hoćete li karijeru staviti 'na spavanje' ili će vam patiti obiteljski život. Onaj tko želi oboje mora sagraditi dobru infrastrukturu i imati veliku potporu kod kuće, ali i razumijevanje u svom radnom okruženju. Od muškaraca se rijetko očekuje ta vrsta odluke 'ili jedno ili drugo'. Nisam primijetila u svom okruženju ni profesionalnom putu da se ženama otvara manje prilika, ali im je teže ostvariti uspješnu karijeru i obiteljski sklad. I upravo zbog toga mislim da su rasprave o ravnopravnosti otišle u krivom smjeru. Glasno se govori o ženskim kvotama, a malo tko priča dublje o problemu. Treba stvoriti društvene i ekonomske uvjete koji će ženama dopustiti da se više bave profesionalnim izazovima. A onima koje to ne žele treba reći da je i to u redu. Kada žene budu znale da je OK ono što njih čini sretnima, a ne ono što se od njih očekuje, to će biti postignuće'', rekla je Ksenija Kardum, direktorica informativnog programa Nove TV.

‘’Ključ je promjene u edukaciji, informiranosti i načinu na koji roditelji odgajaju svoju djecu’’

Ivana Galić Baksa, direktorica korporativnih komunikacija: ‘’Moj je posao red zabave, red uzbuđenja, red stresa, red radosti – koktel sreće za svaki dan.’’

''Mislim da je ženama općenito teže doći do vodećih pozicija u svim sektorima, i to ne nužno samo u Hrvatskoj. Različite tradicionalne društvene norme, nazadan odgoj, nedostupnost kvalitetne edukacije, kao i očekivanja privatne i poslovne okoline od žena nisu usmjerena jednako prema karijeri, kao u slučaju muškaraca. Ključ je te promjene upravo u edukaciji, informiranosti te načinu na koji roditelji odgajaju svoju djecu, neovisno o spolu djeteta.

Smatram da ne postoje muški i ženski poslovi jer se posao ne valorizira prema tome kojeg je spola onaj koji ga je radio, već koliko ga je dobro napravio, i u tom je slučaju potpuno nebitno kojeg je spola radnik. Na nama je odgovornost da poštujemo takav standard ponašanja u poslovnom svijetu, ali i u privatnim odnosima. Vrijednosti tvrtke za koju radite često odražavaju i vaša vlastita vjerovanja, jer na kraju svaku tvrtku čine upravo zaposlenici i skup njihovih vjerovanja.

Izbor je na kraju često na nama. Ja sam izabrala raditi u kompaniji koja potpuno ravnopravno tretira zaposlenike, bez obzira na njihov spol, rasu, seksualna opredjeljenja ili vjeru. Upravo takve tvrtke, koje su godinama uspješne, neovisno o tome na kojem tržištu posluju, dokazuju da diskriminaciji nema mjesta niti po jednoj osnovi, ni u tretmanu ljudi ni u njihovim primanjima, neovisno o spolu. To je jedini način da odgovorno i uspješno posluju u bilo kojoj zemlji te imaju zaposlenike koji donose inovaciju, znanja i odlične rezultate u kontinuitetu.

Ne podržavam diskriminaciju bilo koje vrste u poslovnom svijetu, pogotovo ne prema spolu, iako je očigledno praksa oduvijek potpuno drugačija, pa i u današnje doba.

Iskustvo me naučilo da je dobar omjer muškaraca i žena obično dobitna kombinacija za upravljanje, u slučaju da postoji spremnost na suradnju, poštivanje i međusobno razumijevanje, što je opet ključ svih odnosa neovisno o spolu.

Površno gledajući, mogu zaključiti da ženama ne upravlja u toj mjeri ego kao što je slučaj sa suprotnim spolom, pa se samim time i teže međusobno povezuju i podržavaju jer nisu fokusirane prioritetno na priznanje okoline, već vlastitu samoaktualizaciju u svim životnim segmentima. Iako će za mene osobno 'žensko nepodržavanje' uvijek biti enigma, zaista mogu reći da u većini slučajeva imam sreću surađivati sa sjajnim ženama, koje su često inspiracija i prilika i za vlastiti rast, ali i s muškarcima kojima ne treba objašnjavati značenje riječi 'ravnopravnost'.

Promocija ravnopravnih šansi bez obzira na spol i industriju te pozitivnih promjena u poslovnom okruženju i društvu općenito nešto je što svakoj od nas treba biti zadatak, jer je to jedini način da živimo u boljem svijetu u svakom smislu riječi'', rekla je Ivana Galić Baksa, direktorica korporativnih komunikacija.

‘’U mom odjelu, posebno u stvaranju dramskog programa, do izražaja dolazi osjećajna, maštovita priroda žene’’

Sanja Tucman, direktorica produkcije: ‘’Moj je posao zahtjevan i odgovoran, ali me svaki dan iznova motivira, inspirira, veseli svakim novim uspješno odrađenim projektom, uči da budem bolja osoba, bolja suradnica i šefica, i podsjeća da radim najljepši po

''Kod nas se ta 'struja' ne osjeća. Cijeni se rad, upornost i rezultat. Biti žena na vodećoj poziciji znači biti odgovorna, dosljedna, uporna, kreativna, empatična i uvijek okrenuta uspjehu. Mislim da je posebno važan optimizam i povjerenje u ljude. Ne bih rekla da postoje prednosti u odnosu na muškarce, to su jednostavno prirodne razlike između spolova.

Konkretno u mom odjelu, posebno u stvaranju dramskog programa, do izražaja dolazi osjećajna, maštovita priroda žene. Žena menadžer svestrana je, involvirana, sposobna odrađivati više različitih zadaća, emotivnija. Smatram da su i muškarci i žene koji su menadžeri na Novoj TV jednako učinkoviti, i to zbog izuzetno kvalitetne suradnje i obostranog poštovanja'', kaže Sanja Tucman, direktorica produkcije Nove TV.

Ravnopravnost spolova na Novoj TV nije upitna, pokazuju to i statistika i iskustva zaposlenika. Nažalost, sudeći prema izvještaju Europskog parlamenta, naša je kuća u tome još uvijek više izuzetak nego pravilo.

''Žene su 2015. činile 68% diplomiranih studenata novinarstva i informatologije u 28 država članica EU-a, dok podaci o zapošljavanju za EU-28 u razdoblju od 2008. do 2015. pokazuju da postotak žena zaposlenih u sektoru medija u prosjeku stagnira na oko 40%. Istraživanja su pokazala da samo oko 37% članaka internetskih i drugih publikacija pišu žene, odnosno da u posljednjih deset godina u tom smislu nije bilo znakova napretka'', zaključuje se u izvještaju.

‘’Žene imaju općenito bolji osjećaj za ljude i međuljudske odnose’’

Hrvojka Kutle, direktorica Ljudskih resursa na Novoj TV; „Moj je posao rad s ljudima i za ljude… Razumjeti zašto nešto funkcionira tako kako funkcionira i napraviti sve što se može da odnosi funkcioniraju što bolje – i za pojedince, i za tim, i za organiz

''Biti žena općenito je super, a biti žena u medijskom sektoru vrlo je zanimljivo. Kako je život u medijima brz i promjenjiv, mislim da neke karakteristike koje žene imaju dobro odgovaraju na zahtjeve takvog poslovnog okruženja.

Puno istraživanja pokazuje, a i moje iskustvo to potvrđuje, da žene imaju općenito (ne pojedinačno, već statistički gledano) bolji osjećaj za ljude i međuljudske odnose, da su tijekom odrastanja i osobnog razvoja bolje „sačuvale“ vlastitu intuiciju od utjecaja „racionalne“ okoline, da su prilagodljivije i da bolje komuniciraju (neki kažu i više)'', kaže Hrvojka Kutle, direktorica Ljudskih resursa.

Kad bismo koristili statističke brojeve kao pokazatelj problema, a problem pokušali ukloniti, kao što je istaknula Ksenija Kardum, stvaranjem društvenih i ekonomskih uvjete koji će ženama dopustiti da se više bave profesionalnim izazovima, više bi žena sa sveučilišnom diplomom sudjelovalo u tržištu rada.

Jer, kao što je rekla Ivana Galić Baksa, ravnopravnost je jedini način da tvrtke odgovorno i uspješno posluju u bilo kojoj zemlji te imaju zaposlenike koji donose inovaciju, znanja i odlične rezultate u kontinuitetu.

Nadamo se da će više kompanija krenuti našim stopama, a rezultat uspješnosti, kao što se vidi na primjeru Nove TV, zasigurno neće izostati.