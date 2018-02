Gost Dnevnika Nove TV bio je Ivan Vrdoljak, predsjednik Hrvatske narodne stranke, koji je uvjeren da će do nagodbe s vjerovnicima Agrokora ipak doći, samo je pitanje kakva će ona biti.

Nakon Ramljaka opet Ramljak. Jeste li očekivali ovakav razvoj situacije?

To je bio jedan od scenarija koji je bio na stolu. Ali kao što ste čuli, u slijedećih nekoliko dana, u nekom adekvatnom vremenu, će se predložiti novi.

Je li to vama normalno? Premijer dva tjedna proučava dokumentaciju, jučer čovjek dao ostavku. I što sad? Danas opet cijeli dan čekamo i dobijemo ovakav rezultat.

Mislim da smo mi u cijelom ovom periodu zadnjih nekoliko tjedana potpuno izgubili fokus na suštinu cijelog tog projekta i to bi trebalo u slijedećim danima vratiti nazad. A to znači da se trebamo koncentrirati na konačan rezultat nagodbe. Do nagodbe će, po mom uvjerenju, doći, samo je pitanje kakva će biti ta nagodba. Što prije odmaknemo sve ove sadržaje koji su zauzeli medijski prostor, to ćemo prije govoriti o onim bitnima.

Ali, sam premijer je s ovakvim svojim postupcima zauzima medijski prostor. Je li on danas pokazao svoju nemoć?

Svatko ima svoj način i principe rada. I ja ih poštujem. Netko analizira malo više, netko malo manje. To sve ima svoje prednosti i nedostatke tako da svakog poštujem da, sukladno svojem karakteru i načinu upravljanju sustavima, i vodi sustave. A svi ćemo se mi vagati u konačnici na rezultatima koje isporučimo.

Kakav bi bio vaš način rada?

Meni su mnogi zamjerili jer sam puno manje analizirao nego što sam trebao, da sam puno brže donosio odluke, a možda je istina negdje u sredini.

Jeste li se čuli s premijerom?

Čuli smo se jučer predvečer, danas nismo.

Jeste li čuli ovu informaciju da su ga svi kandidati odbili?

Ne, to sam čuo u medijima i ništa više od toga ne znam. Mislim da nije bilo ni potrebno da se mi danas konzultiramo oko potencijalnih kandidata jer kad dođe vrijeme za ozbiljan razgovor to ćemo naravno i napraviti i odlučiti.

Ali premijer dva tjedna proučava tu dokumentaciju. Mogao je možda čak i predvidjeti ovakav razvoj situacije. Je li on već trebao imati nekakav backup za Ramljaka?



Mislim da već ima. Ključno je da se moramo vratiti procesu pregovora s vjerovnicima o načinu i kvaliteti nagodbe za hrvatsko gospodarstvo, radna mjesta, industriju, stabilizaciju. Kada se to dogodi, kada dođe nagodba koja će zadržati zaposlenost, industriju barem u srednjoročnom planu, održivost Agrokorovog sustava koji hrani sve ostale dionike cijelog tog poslovnog kruga, tada ćemo zaboraviti da je u nekom dijelu tog cijelog procesa došlo do neke mrlje.

Ali čovjek je dao ostavku. I nakon svega toga taj isti čovjek ostaje do daljnjeg. Kakva se poruka šalje?

Pa ostaje do imenovanja novog. Danas smo čuli kolegu Ramljaka i to treba uzeti vrlo ozbiljno. Rekao je da više nije u mogućnosti voditi proces k završetku. To znači da ne smijemo gubiti previše vremena nakon ove ostavke i imati zrakoprazan prostor jer moramo poštivati rokove. Prvi rok je 10. travnja.

Hoće li ovo štetiti nagodbi.

Ja želim vagati i ocjenjivati cijeli ovaj proces i usvajanje zakona i imenovanje Ramljaka i novog povjerenika sukladno rokovima koji se moraju ispoštovati. Meni je jasno da će se čitava javnost koncentrirati na njegove konzultatnske ugovore. I potpuno mi je jasan taj interes javnost. Ja sam puno više bio zabrinut što su se već pokazali rokovi koji su išli u lipanj. Probijeni su rokovi koji su bazno bili definirani s 10. travnjem. Meni je već i to problem jer trebamo završiti taj proces, politika se povući iz toga, nastaviti se posao na dobrobit hrvatskih dobavljača, proizvođača i zaposlenih ljudi. Možete misliti kako se danas osjećaju deseci tisuća zaposlenih u tom sustavu kada ne znaju tko im je sutra na čelu. Loše.

Čuli smo premijera da Martina Dalić ima njegovu podršku. Ima li podršku koalicijskih partnera?

Martina Dalić nosi najveću odgovornost za cjelokupni proces. I ako on završi kvalitetno za hrvatsko gospodarstvo, stabilno, ako hrvatska industrija bude zadovoljna, ona će sigurno imati našu podršku.

Što to znači, da je sigurna do 10. srpnja?

Dok ne završi nagodba i dok se ne prezentiraju rezultati nagodbe.

A ako to ne završi onako kako ste planirali? Morate i vi imati nekakve scenarije.

Imamo scenarij da nas je zatekao ulaskom u Vladu već usvojeni zakon i imenovan je jedan povjerenik…

Protiv kojeg ste glasali.

I ne bježimo od naše odgovornosti da kažemo da smo dio ove Vlade i da ćemo sukladno tome sudjelovati i u završetku ovoga procesa u onom okviru koji se može očekivati od nas koji nismo bili involvirani u postavljanju odnosa na početku tog procesa.

Ali hoćete-nećete, jednim dijelom ste sudionik u toj priči. Ipak ste koalicijski partner.

Uopće ne želim bježati od odgovornosti. Jesmo, koalicijski smo partner, najbitniji u Vladi. ja sam predsjednik stranke koja realno drži većinu toj Vladi, a Vlada nosi odgovornost za cijeli taj proces. I ne želim se sakrivati iza bilo koje potpredsjednice i potpredsjednika Vlade ili premijera. Mi ćemo, sukladno našim odgovornostima i za ovu Vladu, pratiti nastavak ovog procesa i zahtijevati od koalicijskih partnera i svih dionika ovog procesa, da ga završe u zadanim rokovima i da idemo na brojne druge teme koje opterećuju hrvatsko gospodarstvo.

Svjedočili smo uživo ostavci državnog tajnika Marina Strmote. Podnio je ostavku Ramljak. Je li vrijeme za neku rekonstrukciju Vlade?



O tome će prvenstveno odlučiti premijer. Ja sam jako zadovoljan s potpredsjednikom Vlade i ministrom graditeljstva Predragom Štromarom, s ministricom Blaženkom Divjak isto izuzetno.. .

Tko je u Vladi najslabija karika?

…Tako da, što se naših ministara tiče sigurno nema nikakvih rekonstrukcija. O ostalom će odlučiti predsjednik Vlade. Nepisano pravilo je da se oko polovine mandata počne razgovarati o tome kako podići efikasnost i kvalitetu Vlade.

Treba li ovoj Vladi podići efikasnost? Sad proučavate ovako sve sa strane.

Da, s informacijama koje su meni dostupne, mislim da su mnogi izazovi ispred ove koalicije, i gospodarske i ostalih reformi…

Rekli ste "da". To znači da treba podići efikasnost Vlade. Dakle, treba i rekonstrukcija, svježa krv u Vladu?

Mnogi su još izazovi pred nama. Naš fokus rada je u resorima za koje smo mi odgovorni, ali u ključnim političkim i gospodarskim temama, koje uključuju Agrokor, ali i Inu…

Znači li da treba rekonstrukcija?

Kada za to dođe vrijeme.

Još uvijek nije vrijeme?

To sigurno ne mogu danas odgovoriti.

S obzirom da se sad cijela situacija mijenja iz dana u dan, hoćemo li možda i vas vidjeti da ste promijenili mišljenje pa da uđete u Vladu?



Danas je svatko na mjestu na kojem treba biti…

A sutra?

Deplasirane su priče o mom ulasku u Vladu. Ja sam de facto već sada dio Vlade jer sam predsjednik stranke koja je ključni koalicijski partner. Taj dio odgovornosti nosim sa sobom.