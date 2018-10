Hrvatska narodna stranka (HNS) pohvalila se u subotu rezultatima rada svojih ministara, za koje kaže da ih je Hrvatska čekala desetljećima, stranka poručuje da imaju jasan plan i za iduće dvije godine vlasti uz slogan "Niti lijevo, niti desno, samo naprijed".

"HNS je u nešto više od godinu dana napravio vrlo važne pomake u svojim resorima, Hrvatska je to čekala desetljećima. Reforma obrazovanja konačno je ušla u škole, a rješava se i pitanje zaštićenih najmoprimaca", pohvalio se predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak uoči sjednice Središnjeg odbora stranke na kojoj će članovi razmotriti aktualnu političku situaciju, rad HNS-ovih ministara, znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak te graditeljstva i prostornog uređenja Predraga Štomara.

U prilog svojim tvrdnjama, Vrdoljak navodi i izvješće Europske komisije koja je, kaže, jasno poručila da se konačno krenulo u pravom smjeru s reformom obrazovanja. Pohvalio se i doprinosom HNS-a mirovinskoj i poreznoj reformi.

HNS smatra kako bi, kao novu praksu, bilo dobro uvesti najavu građanima ili Saboru što mogu očekivati u slijedeće dvije godine. " HNS ima jasan plan što će raditi, jasan smjer, niti lijevo, niti desno, nego smo naprijed", poručio je Vrdoljak. Pritom je odbacio usporedbe s populistima koji slično govore, "ali vuku nazad govoreći o smanjivanju ljudskih prava".

Upitan za prelaske HNS-ovaca u druge zastupničke klubove u Saboru, Vrdoljak je rekao da nema ništa protiv kada netko mijenja klub, ali ima kada se to svede na osobne motive. "Problem je ako se to svede na osobne motive, a to je onda politička korupcija i to najstrože osuđujem i očekujemo od nadležnih tijela da to istraže i najstrože sankcioniraju", poručio je Vrdoljak.

Na pitanje o odnosima u Vladi i broju zastupnika u Saboru, ustvrdio je da se treba usmjeriti na rezultat. "A rezultati koje isporučuju ministri HNS-a su među najboljima u Vladi", kazao je čelnik HNS-a. Za kaznenu prijavu protiv organizatora referendumskih inicijativa, Vrdoljak je kazao da se željela poslati politička poruka protiv smanjivanja prava pojedinim građanima na način da se krivotvore potpisi.

Glede sudbine brodogradilišta Uljanik, rekao je da treba izračunati što je jeftinije za građane i bolje za opstanak brodogradnje na toj lokaciji: kontrolirani stečaj ili početak restrukturiranja. "Vrlo vjerojatno je HBOR trebao pratiti kako su se trošila izdana jamstva ", odgovorio je na pitanje o nenamjenskom trošenju novaca.

Štromar: Osigurali smo 5.500 stanova za mlade

Ministar Predrag Štromar pohvalio se uspješnim rješavanjem stambenog pitanja mladih kroz projekte poticajne stanogradnje i subvencioniranih kredita. "U 16 mjeseci osigurali smo 5.500 stanova za mlade", kazao je Štormar . te najavio da će u 2019. i 2020. nastaviti još jačim tempom. Najavio je i nastavak energetske obnove javnih i višestambenih zgrada i obiteljskih kuća, rješavanje problema klizišta kao i daljnji rad na pojednostavljivanju birokracije.

Ministrica Blaženka Divjak naglasila je da reforma obrazovanja ide dalje dobrim smjerom. "Ovo nije utrka na 100 metara ovo je maraton", ustvrdila je, najavivši da u idućoj godini reforma ulazi u sve škole u Hrvatskoj. U strukovnom je obrazovanju najavila izgradnju 25 centara kompetentnosti, kao i promjenu pravilnika o nagrađivanju učitelja i profesora. (Hina)